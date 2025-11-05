Fútbol/Champions. Previa del Pafos FC - Villarreal CF

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Villarreal CF se enfrenta este miércoles al Pafos en el Alphamega Stadium de Limassol (18.45 horas), en la jornada 4 de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los de Marcelino García tienen la urgencia de sumar su primera victoria en la competición si no quieren ver como sus opciones de clasificación para al menos la ronda de 'playoffs' siguen complicándose, después de haber sumado sólo uno de los primeros nueve puntos en juego. El conjunto castellonense viaja a Chipre sin margen de error.

El equipo 'groguet' buscará ante una de la cenicientas de la competición un primer triunfo continental de la temporada que le permita escalar posiciones en la clasificación y afrontar la segunda parte de la fase liga con mayores garantías. Y es que, pese a su buen arranque de temporada liguero, con la tercera plaza en LaLiga EA Sports, la exigencia de la Champions se les ha atragantado en las duras primeras jornadas.

El azar del sorteo deparó que sus primeros tres partidos en la máxima competición continental deparó que sus tres primeros rivales fueran Tottenham, a domicilio, y Juventus y Manchester City, como local, y el saldo no fue excesivamente benévolo con sólo un punto, y de forma casi agónica, ante la 'Vecchia Signora', lo que le hace arrancar esta jornada en el puesto 31.

Sin embargo, la igualdad de la competición hace que los 'groguets' se encuentren a dos puntos de los puestos de 'playoffs'. Así, un triunfo en Chipre volvería a meterlos en la terna. Más aún teniendo en cuenta que en los últimos cuatro partidos de la fase liga sus rivales serán Borussia Dortmund, Copenhague, Ajax y Bayer Leverkusen, a priori, mucho menos exigentes que los de las tres primeras fechas.

Aun así, el nivel con el que llega a Limassol el Villarreal invita al optimismo. Marcelino García ha conseguido mantener la competitividad de la plantilla en las tres competiciones, sumando cada vez a más jugadores a las habituales rotaciones. Un rendimiento que se está viendo reflejado en los resultados de un equipo que encadena de tres victorias --dos en Liga y una en Copa--, en las que ha exhibido su fortalezas ofensivas, con 12 goles, y defensivas, las que más le estaban costando, con tres porterías a cero.

Además, enfrente tendrá a un equipo que está atravesando el peor tramo de resultados de la temporada, con sólo una victoria en sus últimos cuatro encuentros. Sin embargo, la marcha del Pafos FC en su primera participación en la Champions está siendo mejor de lo esperado. El actual campeón chipriota suma dos puntos tras los empates conseguidos ante el Kairat Almaty y el Olympiacos, habiendo caído únicamente, aunque goleado, frente al Bayern Múnich (1-5).

El conjunto bávaro puso en evidencia una fragilidad defensiva que buscará explotar el Villarreal.

Y es que, más allá de lograr el triunfo, uno de los objetivos del equipo castellonense debe ser conseguir la renta más amplia posible de cara a posibles empates a puntos al final de la fase liga. Para ello, Marcelino podría poner en liza a un enrachado Gerard Moreno, que viene de marcar en sus dos últimos encuentros ante Valencia y Rayo Vallecano. A este podrían sumarse también dos jugadores que también llegan entonados como Alberto Moleiro y Ayoze Pérez. El ex de Las Palmas marcó y asistió en el último duelo liguero, mientras que el internacional español, que volvió de lesión hace dos semanas, ha participado en dos goles los dos últimos partidos —un tanto y una asistencia— pese estar sólo 72 minutos sobre el césped. Ambos, a priori, serán los encargados de frenar al delantero brasileño Anderson Silva, punta referente del conjunto dirigido por el español Juan Carlos Carcedo, exasistente de Unai Emery y que tiene una nómina de centrocampistas con llegada como el rumano Vlad Dragomir o el portugués Domingos Quina, así como bandas con desequilibrio como el ex del Espanyol Landry Dimata y el croata Mislav Orsic, además de al veterano David Luiz, campeón de Europa con el Chelsea en 2012, como jerarca en defensa. FICHA TÉCNICA --POSIBLES ALINEACIONES. PAFOS: Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas; Quina, Pepe, Dragomir; Dimata, Anderson Silva y Orsic. VILLARREAL: Tenas; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona; Pépé, Comesaña, Gueye, Moleiro; Gerard Moreno y Ayoze. --ÁRBITRO: Sven Jablonski (ALE). --ESTADIO: Alphamega Stadium (Limassol). --HORA: 18.45/Movistar+ Liga de Campeones.