Fútbol/Champions.- Previa del Paris FC - Barça Femení

BARCELONA, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Barça Femení visita este miércoles (21.00 horas) al Paris FC en el Stade Jean Bouin en la sexta y última jornada de la Fase Liga de la UEFA Women's Champions League, un encuentro que las blaugranas deben ganar para, sin el referente de la lesionada Aitana Bonmatí, asegurar el primer puesto, mientras que el equipo francés intentará lograr una victoria que le permita mejorar su posición de cara al 'playoff' clasificatiorio.

A falta de esta última jornada, las de Pere Romeu ocupan el primer lugar con 13 puntos y un +15 de diferencia de goles. El Olympique de Lyon también cuenta con la misma puntuación, pero con un +9 de diferencia de goles, por lo que un triunfo prácticamente asegura el liderato al equipo 'culer' en el estreno del formato de la Fase Liga. Mientras que el tercer lugar lo ocupa el Chelsea FC con 11 puntos y un +16 de diferencia de goles. El hecho de acabar entre las dos primeras es algo muy importante para el conjunto blaugrana, ya que tendría la ventaja de jugar el partido de vuelta en su campo tanto en cuartos de final como en semifinales.

Para asegurar esta clasificación entre las dos primeras, el Barça deberá lograr el triunfo en París, como hizo el pasado miércoles frente al Benfica (3-1) que le permitió conseguir el billete directo hacia los cuartos de final. El equipo portugués no presentó prácticamente oposición en un partido en el que el resultado pudo ser mucho mayor.

Los goles de Ewa Pajor, Alexia Putellas y de Christy Ucheibe en propia puerta permitieron a las de Pere Romeu volver a la senda de la victoria en Champions tras el empate (1-1) frente al Chelsea en Stamford Bridge. A pesar de todas las bajas con las que cuenta, entre las que destaca la de la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí, el equipo 'culer' sigue rindiendo a un gran nivel, como demostró en el triunfo del pasado sábado frente al FC Badalona Women por 1-5.

Esta victoria en el derbi catalán tuvo la buena noticia del regreso de la centrocampista portuguesa Kika Nazareth tras perderse los partidos frente al Benfica y al Costa Adeje Tenerife. Por otro lado, Mapi León fue sustituida en la segunda parte por unas molestias en el tobillo izquierdo, pero ha entrado en la convocatoria para esta visita a Paris.

El conjunto francés afronta esta última jornada ya clasificado para el 'playoff' tras la victoria que logró en la última jornada frente al Valerenga noruego por 0-1. Después de estar toda la segunda parte con una jugadora más, la delantera francesa Lorena Azzaro hizo el gol de la victoria en el minuto 82 y sumar tres puntos de oro.

Esta fue la segunda victoria consecutiva en Champions después de haber derrotado al Benfica (2-0) en el Stade Jean Bouin. Situados en la décima posición, el equipo dirigido por la exfutbolista Sandrine Soubeyrand buscará un triunfo que le podría dar ventaja de campo de cara a los 'playoffs' eliminatorios, aunque no lo tendrá nada fácil ante un Barça que necesita los tres puntos para asegurar el primer puesto.

FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. PARIS FC: Chavas; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Bogaert; Le Moguedec, Korosec, Picard; Garbino, Azzarp y Mateo. BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Camara, Paredes, Mapi León, Brugts; Serrajordi, Alexia Putellas, Vicky López; Graham Hansen, Pajor y Pina. --ÁRBITRA: Iuliana Demetrescu (RUM). --ESTADIO: Stade Jean Bouin. --HORA: 21.00/Disney+.