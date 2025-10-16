Fútbol/Champions. Previa del PSG - Real Madrid

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid afrontará este jueves (21.00 horas) un partido importante de cara a conocer sus ambiciones y aspiraciones en la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026 con la visita a un Paris Saint-Germain francés al que nunca ha ganado y que aparentemente parece menos fiero que en anteriores temporadas, en un choque marcado también por el reencuentro especial con Olga Carmona, capitana madridista en las anteriores campañas.

El equipo blanco arrancó bien la semana el reto de la máxima competición continental y de su nueva liguilla. El subcampeón de la Liga F Moeve solventó el duelo en el Alfredo di Stéfano ante la AS Roma italiana con una clara goleada por 6-2 gracias a una gran segunda parte, aunque ahora tendrá un rival de una teórica mayor entidad, y que parece haber perdido un tanto su potencial de antaño.

El Real Madrid se reencuentra con un 'viejo conocido' de sus inicios en la Champions y con el que compartió fase de grupos en sus dos primeras temporadas europeas. Y de esos cuatro encuentros, el conjunto madrileño no fue capaz de ganar ninguno, perdiendo tres (4-0 y 0-2 en la 21-22 y 2-1 en la 22-23) y empatando el otro (0-0 en la 22-23).

Sin embargo, las cosas han cambiado en los dos equipos hasta este quinto partido europeo entre ambos, sobre todo en el parisino, que ha perdido parte del gran potencial de antaño que le hizo ser candidato a pelear por el título debido al paulatino éxodo de muchas de sus figuras, la última la centrocampista Grace Geyoro, fichada por el pujante London City inglés por una cifra millonaria.

Este pérdida de calidad y poderío ha hecho algo de mella en un PSG que ya el año pasado no pudo pasar el 'playoff' previo ante la Juventus FC italiana y se quedó sin jugar la competición, y que comenzó mal la liguilla de esta campaña, con una contundente 4-0 en la visita al Wolfsburgo alemán.

Un rendimiento que alimenta las esperanzas de arañar algo positivo de la capital francesa al equipo que entrena Pau Quesada, que vivirá un reencuentro especial con la lateral sevillana Olga Carmona, que dejó el pasado verano el club madridista como la futbolista que más veces vistió su camiseta (186) y al que capitaneó durante varias temporadas.

La campeona del mundo será una de las jugadoras a vigilar junto a otras conocidas como la talentosa Sakina Karchaoui, las defensas Elisa de Almeida y Griedge Mbock Bathy, la portera inglesa Mary Earps u otra vieja conocida como la delantera nigeriana Rasheedat Abijade, ex del Atlético de Madrid, referentes de un PSG que ha tenido tiempo para recomponerse y lamer sus heridas de la derrota en Alemania ya que desde entonces no ha vuelto a jugar.

Sí lo hizo el Real Madrid en la Liga F Moeve, donde sacó una valiosa victoria por 1-4 en su visita al Athletic Club en San Mamés, con una de nuevo inspirada Caroline Weir y evidenciando que sigue dando pasos adelante, aunque ahora será en París donde ponga a prueba su madurez competitiva en Europa tras todas las experiencias acumuladas estos últimos años.

Pau Quesada no rotó demasiado en Bilbao, donde no pudo contar con la delantera colombiana Linda Caicedo, aquejada de problemas musculares. También descansaron la central francesa Maëlle Lakrar, la central asturiana María Méndez y la lateral brasileña Yasmim, mientras que Eva Navarro repitió como lateral derecho, una posición a la que se ha adaptado bien y en la que podría volver a estar si sigue sin estar lista Shei García.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

PSG: Earps; De Almeida, Gaaetino, Mbock Bathy; Ajibade, Jourde, Groenen, Karchaoui, Carmona; Kanjinga y Leuchter.

REAL MADRID: Frohms; Navarro, Lakrar, Andersson, Yasmim; Angeldahl, Toletti, Däbritz; Weir, Redondo y Feller.

--ÁRBITRA: Michaela Pachtova (RCH).

--ESTADIO: PSG Campus.

--HORA: 21.00/Disney+.