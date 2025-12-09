Fútbol/Champions. Previa del Real Madrid - Manchester City

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid recibe este miércoles al Manchester City en la sexta jornada de la fase de liga de la Champions, un duelo que se antoja clave para la estabilidad del proyecto liderado por Xabi Alonso, con una plaga de bajas en defensa, incapaz de dar con la tecla a nivel de juego y sin la regularidad esperada, en su ya habitual cita europea ante los de Pep Guardiola, que siguen lejos de su mejor versión de hace unos años, pero viajan a Madrid en racha positiva.

Real Madrid y Manchester City se cruzan en Champions por quinta temporada consecutiva, en el que ya es uno de los clásicos del fútbol moderno. El conjunto madridista es quinto en la tabla con 12 puntos de 15 posibles, después de vencer con un 'póker' de Kylian Mbappé en Atenas frente a Olympiacos, y busca asentarse en ese 'top 8' que le permita no jugar el 'playoff'. Mientras, el equipo inglés debe ganar para aspirar con firmeza a ese privilegio.

Y las aguas en la entidad blanca bajan revueltas. Ni los resultados -solo 1 triunfo en los últimos 5 partidos en Liga- ni el nivel de juego y estilo son sobresalientes, y las dudas aprietan a un cuerpo técnico liderado por Alonso, con la sensación de que una derrota contundente frente al City que el Santiago Bernabéu no aguante podría dejar muy tocado, y casi hundido, el futuro del tolosarra en el banquillo merengue.

La plantilla madridista debe ser más autoexigente a nivel de actitud e intensidad. En la derrota por 0-2 ante el RC Celta -Primera derrota en casa del curso-, el Real Madrid pareció estar en modo ahorro durante una hora, hasta que la expulsión de Fran García activó al equipo, que comenzó a presionar como nunca en todo el partido. Pero no fue suficiente, y el Bernabéu acabó enfadado mientras su equipo terminaba desquiciado, después de que haya perdido 9 puntos en 6 encuentros.

Y ahora llega al Bernabéu el City, un 'monstruo' liderado por Guardiola en el peor momento para los blancos -aunque solo han ganado una vez en el Bernabéu, en 2020-. Los ingleses ya son un enemigo habitual para los merengues, con enfrentamientos recurrentes y que han caído para ambos lados. El curso pasado, los blancos vencieron por primera vez en su historia en el Etihad y pasaron por encima de su rival en la vuelta en el Bernabéu, pero este City no se parece en casi nada a esa versión.

Y es que los de Guardiola, que son novenos con 10 puntos en la tabla europea después de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota -la más reciente (0-2) ante el Bayer Leverkusen-, llegan plenos de confianza a su visita al feudo madridista, después de enlazar tres victorias -con 11 goles a favor- en Premier League y ponerse a solo 2 puntos del Arsenal en la pelea por el título inglés.

Con hombres en buen momento, como Phil Foden, Rayan Cherki, Erling Haaland o Jeremy Doku, su mayor amenaza es el aspecto ofensivo, que ha mejorado de forma considerable respecto al curso pasado, aunque su solidez atrás sigue siendo la asignatura pendiente. De hecho, en esta serie de tres victorias encajó seis tantos.

El campeón en 2023, mientras los blancos se empeñan en encontrar su nueva identidad, vuelve a apelar a Guardiola para liderar una nueva reconstrucción que sigue sin acelerar en Europa. Y es que ha sufrido 6 derrotas y 2 empates en sus últimos 12 partidos de Champions y solo ha ganado 1 de sus últimos 6 partidos a domicilio en esta competición -fue ante el Villarreal (0-2)-.

El Real Madrid necesita pasar página y convencer, pero las bajas en defensa -Alexander-Arnold, Huijsen, Carvajal, Mendy, Militao y Alaba- y hasta ocho ausencias en total no son de ayuda para Alonso. La más sensible, la de un Mbappé con un dedo roto y molestias musculares en la pierna izquierda tras el encuentro ante el Celta. Tampoco parece que llegue Eduardo Camavinga, por lo que podrían entrar en el once Rodrygo Goes o Gonzalo García y Dani Ceballos.

Mientras que en el City, Guardiola no podrá contar con los lesionados Mateo Kovacic, Rodri Hernández y John Stones. Habrá que esperar para ver el once oficial, aunque el técnico catalán siempre prepara algún aspecto especial para intentar hacer daño a un Real Madrid que vive una 'final' adelantada a mediados del mes de diciembre.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Güler, Bellingham; Vinícius y Gonzalo García.

MANCHESTER CITY: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Reijnders; Foden, Haaland y Doku.

--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.