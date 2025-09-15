Fútbol/Champions. Previa del Real Madrid - Olympique de Marsella

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid se enfrenta este martes al Olympique de Marsella en la primera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones 2025-26, el inicio del camino europeo para un equipo merengue que llega repleto de confianza por su pleno inicial liguero, un positivo estado de forma que quieren trasladar a su competición fetiche, ante un conjunto francés renovado que vuelve al Santiago Bernabéu 16 años después, con más peligro de lo que puede parecer sobre el papel y lanzado por sus últimos resultados.

El feudo madridista acoge este martes (21.00) el estreno en Champions del 15 veces campeón de Europa, en una temporada marcada por la llegada de Xabi Alonso como nuevo 'director de orquesta'. Tras el banco de pruebas del Mundial de Clubes, que fue bien hasta la contundente derrota en 'semis' ante el Paris Saint-Germain, el equipo madridista ha demostrado fiabilidad con un pleno de triunfos en los cuatro primeros partidos de Liga para liderar en solitario el campeonato doméstico.

Y las victorias sobre CA Osasuna (1-0), Real Oviedo (0-3), RCD Mallorca (2-1) y Real Sociedad (1-2) han tenido un nombre propio: Kylian Mbappé. El delantero francés ha convertido cuatro tantos y una asistencia en los cuatro primeros partidos de Liga para erigirse como el gran líder madridista, y ahora quiere dar otro paso ante un Marsella al que le ha hecho 10 goles en 15 encuentros como jugador del AS Monaco y el PSG.

El francés es la punta de lanza del potencial ofensivo madridista, en el que también estará un Vinícius Júnior con menos protagonismo -ha sido cambiado en los tres partidos en los que fue titular-, y que sigue en busca de su mejor nivel. Aunque es la conexión entre Mbappé y Arda Güler, asistido por el galo para el segundo gol en Anoeta, una de las buenas noticias para el Real Madrid, que parece haber encontrado el equilibrio que tantos quebraderos de cabeza daba a Ancelotti.

Es cierto que el equipo merengue sufrió en Anoeta para lograr un triunfo de equipo, marcado por ese papel decisivo de Mbappé, pero también por el compromiso y el esfuerzo de todos, después de quedarse con uno menos en el minuto 30. Ante la Real Sociedad concedió 23 remates, más que los 17 entre los tres partidos anteriores, pero el Real Madrid supo sufrir, e incluso Alonso pudo realizar rotaciones para el estreno en Champions.

Así, Trent Alexander-Arnold apunta a titular en una defensa en la que repetirán, salvo sorpresa, un Éder Militao que volvió a estar sobresaliente en Anoeta, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. En el centro del campo, se espera el regreso al once de Fede Valverde, junto a los indiscutibles Güler y Aurélien Tchouaméni. Además, Xabi Alonso ha incluido en la convocatoria a Jude Bellingham, solo dos meses después de la operación en el hombro.

Mientras que la gran incógnita es quién será el acompañante de 'Vini' y Mbappé, con Rodrygo Goes, Franco Mastantuono y Brahim Díaz -con menos opciones tras su titularidad en Liga- como opciones.

Todo ello para seguir repartiendo cargas en un calendario exigente de aquí al parón internacional de octubre. Después del duelo de este martes, tendrán compromisos de nivel a domicilio, la visita al Levante, el derbi en el Riyad Air Metropolitano o el viaje farragoso a Almaty; y en casa recibirán al RCD Espanyol y al Villarreal. Ahora, el Marsella pone a prueba un Santiago Bernabéu en el que no ha ganado en ninguna de sus dos visitas, la última en septiembre de 2009, hace 16 años.

El conjunto francés debe hacer frente a uno de los estadios más imponentes de la competición, y lo intentará con un estilo alegre, valiente y ofensivo, como todos los equipos de Roberto De Zerbi, artífice del mejor Brighton de los últimos años -en la 2022-23 terminó 6º en la Premier League-.

El Marsella también llega con buenas sensaciones al Bernabéu después de golear (4-0) al Lorient en la Ligue 1 este viernes, aunque su inicio está marcado por los altibajos. Los de De Zerbi también pasaron por encima del Paris FC (5-2), aunque el denominador común es que estaban de nuevo arropados por el Vélodrome, donde multiplican sus fortalezas. Pero lejos de su casa, solo han sumado derrotas este curso sin marcar gol.

Por ello, buscan cortar esa sequía fuera de casa, en el que será el regreso del conjunto francés a una primera fase de la Champions desde la temporada 2022-23, habiendo ganado solo uno de sus últimos 11 partidos como visitante en la competición. Y en su plantilla, con viejos conocidos como Pierre-Emerick Aubameyang, Gero Rulli, Benjamin Pavard o Geoffrey Kondogbia, destaca por encima de todos Mason Greenwood, autor de tres tantos y otras tres asistencias en este inicio de curso.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

OLYMPIQUE DE MARSELLA: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson; Kondogbia, Höjbjerg, Nadir; Greenwood, Aubameyang y Weah.

--ÁRBITRO: Irfan Peljto (BOS).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21:00/Movistar+ Liga de Campeones.