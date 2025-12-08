Fútbol/Champions. Previa del Real Madrid - Vfl Wolfsburgo

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press)

El Real Madrid se jugará este martes muchas de sus opciones de poder acabar la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026 entre los cuatro mejores en la visita al Estadio Alfredo di Stéfano (21.00 horas) de un histórico como el Vfl Wolfsburgo alemán.

El conjunto madridista está situado con siete puntos a falta de dos jornadas para la conclusión de la liguilla, que terminará la semana que viene a domicilio ante el FC Twente neerlandés, y recibe a un rival directo que le aventaja en dos puntos y al que debe batir para seguir soñando con ser uno de los cuatro agraciados con ahorrarse un 'playoff' y pasar directo a los cuartos de final de la máxima competición continental.

El equipo que entrena Pau Quesada está en el momento más exigente del calendario y lo está salvando con luces y sombras. De momento, en la Champions está bien colocado para al menos pasar el corte reservado para los 12 primeros que continuarán en el año 2026, pero necesita volver la senda de la victoria ante su tercer gran rival de esta liguilla tras el París Saint-Germain francés y el Arsenal FC inglés.

El actual campeón fue precisamente el primero en derrotarle en esta Liga de Campeones, 2-1 en Londres y remontando el gol de Caroline Weir. La escocesa había salvado en el anterior partido al Real Madrid de la derrota en el Alfredo di Stéfano ante el París FC, el primer frenazo a un equipo que había ganado sus primeros cuatro partidos, dos del 'playoff' ante el Eintracht alemán, ante la AS Roma (6-2) y ante el PSG (1-2).

Ahora, volverá a tener otro examen europeo ante un Wolfsburgo que puede presumir de ser dos veces campeón de Europa (2013 y 2014) y otras cuatro veces finalista, la última de ellas en 2023 cuando sufrió la gran remontada del FC Barcelona en la final de Eindhoven (3-2). Un histórico con potencial que obligará al conjunto madridista a tener una noche plena de concentración y sin demasiadas concesiones.

Pau Quesada no hizo demasiadas rotaciones el pasado sábado en un duelo importante de la Liga F Moeve ante la Real Sociedad, que sacó adelante con mucho trabajo (1-0), aunque sí reservó a algunas jugadoras que podrían ser titulares como Caroline Weir, Lotte Keukkelar o Naomie Feller, aunque las dos primeras arrastran problemas físicos y fueron baja en el encuentro liguero.

Enfrente, un Wolfsburgo que llega a Madrid sabiendo que tiene seguro ya su lugar entre los 12 mejores, pero que necesita igualmente la victoria por el objetivo del 'Top 4', zona en la que está asentado en la tercera posición tras golear en la anterior jornada (5-2) al Manchester United inglés.

El equipo que entrena Stephan Lerch marcha segundo en la Bundesliga a seis puntos del Bayern tras ganar 3-1 al SC Friburgo y, aunque su potencial se resiente algo más cuando juega fuera de casa, como evidencian sus apuros para ganar al Valerenga con un tanto en el minuto 98 y su única derrota, 3-1, ante el Olympique de Lyon, seguramente plantee un partido de alto ritmo. La delantera neerlandesa Lineth Beerensteyn, su principal referencia y peligro arriba, y la veterana Alexandra Popp son las principales figuras de un equipo con una española, Judith Pujols, en sus filas.

FICHA TÉCNICA.

POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Rodriguez; Navarro, Lakrar, Méndez, Yasmim; Angeldahl, Däbritz; Feller, Weir, Caicedo; y Redondo.

VFL WOLFSBURGO: Johannes; Linder, Dijkstra, Küver, Levels; Huth, Peddemors, Minge, Zucsi; Popp y Beerensteyn.

ÁRBITRA: Kirsty Dowle (ING).

ESTADIO: Alfredo di Stéfano.

HORA: 21.00/Disney+.