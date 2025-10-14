Fútbol/Champions. Previa del Roma - Barça Femení

BARCELONA, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Barça Femení visita este miércoles a la AS Roma en el Stadio Tre Fontane (21.00) en la segunda jornada de la nueva Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina, en un duelo al que ambos equipos llegan en situaciones opuestas ya que las blaugranas tumbaron al Bayern de Múnich y las italianas sucumbieron ante el Real Madrid, por lo que ahora buscan que las 'culers' paguen los platos rotos de ese primer tropiezo.

Pese a que el Barça Femení es claro favorito para sumar en Roma su segunda victoria en esta Champions, cuyo formato ha mutado siguiendo el ejemplo de la competición masculina, las de Pere Romeu deben andarse con ojo ante una Roma que viene de ganar al AC Milan (1-2), con remontada final incluida, en la Serie A femenina y que está dolida por el 6-2 que encajó en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid en la jornada inaugural.

El Barça Femení, en cambio, fue quien manipuló y jugó a su antojo ante el poderoso Bayern de Múnich, un juguete roto en manos de las catalanas en el 7-1 de la primera jornada. Las blaugranas, que en este curso quieren olvidar la final perdida en Lisboa ante el Arsenal, empezaron muy fuertes ante un rival de entidad y no quieren aflojar ante la Roma.

La mala noticia es que la delantera tiular Ewa Pajor se lesionó la rodilla y estará unas 6 semanas de baja, menos tiempo de lo que parecía inicialmente. La polaca se rompió en la goleada en la Liga F ante el Atlético de Madrid Femenino (0-6), un duelo en el que marcó antes de lesionarse y en el que el Barça consagró su liderato en el campeonato doméstico, en el que ahora tienen 7 puntos de margen sobre Real Madrid, Atlético y Real Sociedad, con siete victorias en sendas jornadas.

De momento, las blaugranas han ganado en los dos enfrentamientos previos ante la Roma en la Champions. Fue en los cuartos de final de la campaña 2022/23, con un 0-1 obra de Salma Paralluelo en la capital italiana en el duelo de ida y un contundente 5-1 en la vuelta en el Camp Nou, con doblete de una Fridolina Rolfö que es una de las grandes ausencias de este nuevo Barça.

No será fácil para las romanas sacar algo positivo del choque, pero su entrenador, Luca Rossettini, aseguró en la previa que intentarán sacar a relucir sus mejores características. "Creo que la derrota ante el Real Madrid debería habernos servido de lección, tanto en términos de actitud como de corregir aquellas situaciones que los equipos de alto nivel inevitablemente crean, forzando errores", señaló.

De ahí que el Barça esté en alerta. Sobre el papel son mejores, pero jugar en el Stadio Tre Fontane tendrá sus complicaciones, porque la Roma querrá esa revancha indirecta, resarcirse de la goleada encajada ante el Real Madrid y con esos cuartos de hace dos años todavía en mente.

El Barça, tras golear al Bayern, no quiere ser menos que su rival doméstico ante la Roma y las de Pere Romeu deberían salir, como ante las bávaras, a por todas nada más pitar Ivana Martincic.

FICHA TÉCNICA.

Posibles alineaciones. AS Roma: Baldi; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Giugliano, Rieke, Greggi; Haavi, Viens y Pilgrim. Barça femení: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; Bonmatí, Guijarro, Putellas; Hansen, Pina y Paralluelo. --Árbitra: Ivana Martincic (CRO). --Estadio: Stadio Tre Fontane. --Hora: 21.00/Disney+.