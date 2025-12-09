Fútbol/Champions. Previa del Villarreal CF - FC Copenhague

BARCELONA, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Villarreal CF recibe este miércoles (18.45 horas) al FC Copenhague en el Estadio de la Cerámica, en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones, con el conjunto 'groguet' obligado a ganar si quiere mantenerse con opciones de pasar el corte y no despedirse a las primeras de cambio de la competición europea.

Los de Marcelino García Toral afrontan una nueva final, ya más urgente que las dos anteriores, en esta edición de la Champions, con la necesidad de ganar sus tres próximos compromisos frente al Copenhague, al Ajax y al Bayer Leverkusen para alcanzar al menos los diez puntos y tener alguna opción de entrar en los puestos que dan acceso a disputar los 'playoffs'.

Para poder lograr esta clasificación, el 'Submarino Amarillo' necesita mostrar la versión que está exhibiendo en LaLiga EA Sports, donde están situados en la tercera posición, tan solo detrás del FC Barcelona y del Real Madrid, y ofreciendo sobre todo un poderío ofensivo que no se está viendo en la máxima competición continental, donde sólo ha marcado dos goles. Sólo vio puerta ante la Juventus y se quedó a cero en los otros cuatro choques, un poca eficacia que se contrapone con los más de dos goles por partido en el campeonato doméstico.

El conjunto castellonense llega a este duelo tras vencer en su último compromiso liguero (2-0) frente al Getafe CF, con goles de Tajon Buchanan y de Georges Mikautadze, que volvió a marcar cinco partidos después, un triunfo para coger ánimo en busca de una primera victoria en esta liguilla que se le ha resistido.

Y es que el 'Submarino Amarillo' no está teniendo un regreso fácil a la máxima competición europea, marcado también por el resbalón inesperado ante el modesto debutante Pafos chipriota (1-0) y con la dolorosa imagen de su último partido continental donde fue goleado 4-0 por el Borussia Dortmund alemán. Dos choques que han empañado un recorrido más competitivo, pero sin demasiado premio ante el Tottenham (1-0), la 'Juve' (2-2) y el Manchester City (0-2).

El equipo de Marcelino recibe ahora a un rival a priori más asequible como el Copenhague, aunque no pueden confiarse lo más mínimo con el aviso y la lección vivida en Chipre. El 'Submarino Amarillo' no puede repetir esta mala actuación en este choque frente al conjunto danés, mejor situado con cuatro puntos tras vencer su último partido frente al Kairat Almaty por 3-2.

A diferencia del equipo castellonense, el conjunto dirigido por el joven técnico danés Jacob Neestrup (37 años) también está rindiendo a un bajo nivel en la competición doméstica. Muestra de ello es la derrota del pasado domingo frente al Sonderjyske por 0-2, que le deja en la quinta posición a 12 puntos del líder Aarhus.

De cara a este partido decisivo, Marcelino contará con las bajas confirmadas de Juan Foyth, por sanción, y de Gerard Moreno, Santiago Mouriño, Thomas Partey y Dani Parejo, por lesión, por lo que será de nuevo una buena prueba para ver la profundidad de armario que tiene para rendir lo mejor posible en las tres competiciones.

Así, el central Rafa Marín volverá al centro de la defensa junto a Renato Veiga, mientras que Pape Gueye, ante las bajas, debería ser la pareja en el medio de Santi Comesaña. Arriba, el técnico asturiano debe decidir entre Ayoze Pérez y Georges Mikautazde, titulares ante el Getafe, o rotar con Nicolás Pépé y Tani Oluwaseyi.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

VILLARREAL: Luiz Junior; Navarro, Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro; Pépé y Ayoze.

COPENHAGUE: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, López; Clem, Madsen; Larsson, Claesson, Robert; y Dadason.

--ÁRBITRO: Ivan Kruzliak (SLO).

--ESTADIO: Estadio de la Cerámica.

--HORA: 18.45/Movistar Liga de Campeones.