Fútbol/Champions.- Real Madrid y Atlético cumplen con el billete a la Champions Femenina

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Real Madrid y Atlético sellaron este jueves la clasificación para la Liga de Campeones Femenina después de superar el 'playoff' ante el Eintracht Frankfurt alemán (3-0) y el BK Hacken sueco (2-1). El cuadro blanco brilló en el Alfredo Di Stéfano para confirmar su superioridad ante el conjunto alemán.

Después del 1-2 en la ida, el Madrid saltó con todo para rubricar su clasificación y a la media hora ganaba ya por 2-0 gracias a Naomie Feller y Signe Bruun. Además, Linda Caicedo, pura potencia y calidad en el segundo gol, destacó en un Madrid que rubricó su triunfo a la hora del encuentro con el tercero, obra de la propia jugadora colombiana.

El conjunto blanco se clasificó por quinta temporada consecutiva para la primera fase de la Women's Champions League. Este viernes, las de Pau Quesada conocerán a sus rivales en la fase liga de la competición tras el sorteo que se celebrará en Nyon a las 12.00. Un sorteo en el que estará también el Atlético de Madrid, además de un FC Barcelona ya clasificado, como representante español.

El cuadro rojiblanco logró el billete cinco años después con una amplia dosis de épica en su sufrido encuentro. Pese a manejar el balón, el equipo madrileño no creó excesivo peligro en el primer tiempo y, encima, se vio con el 0-1 en contra de Anna Anvegard.

La segunda parte sí fue un paso al frente de las de Víctor Martín, con la marcha más que metieron Amaiur Sarriegi y una Luany que terminó siendo decisiva en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid). La delantera brasileña alargó su gran arranque de temporada forzando un penalti con el tiempo cumplido y anotando el gol que forzó la prórroga en el 100', tras otro 1-1 en la ida.

A los dos minutos del tiempo extra, Synne Jensen firmó el 2-1 con el que el Atlético cumplió con su gran objetivo de volver a la elite europea.