Fútbol/Champions.- Real Madrid y Atlético quieren hacerse fuertes en casa para meterse en la Champions Femenina

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid y el Atlético de Madrid tratarán este jueves de aprovechar su condición de locales y sus buenos resultados de la semana pasada ante el Eintracht Frankfurt alemán y el BK Hacken sueco para sellar su clasificación a la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina. Los dos equipos de la Liga F Moeve lograron salvar el primer partido de ida de este 'playoff' y ahora tendrán la ventaja de jugar al amparo de su público para unirse de forma definitiva junto al FC Barcelona en la pelea por la máxima competición continental. En caso de no lograrlo, tendrán que jugar la recién creada Copa de Europa.

El Real Madrid tiene cerca su quinta presencia consecutiva entre los mejores conjuntos de Europa después de aparcar las dudas que le rodeaban y batir por 1-2 al Eintracht, aunque quedó avisado del peligro que tiene su rival, que le puso en muchos apuros en la segunda mitad donde asfixió un tanto al equipo que dirige Pau Quesada. El conjunto madridista recibirá ahora en el Estadio Alfredo di Stéfano (20.00 horas) al equipo de la Bundesliga con un mejor estado de ánimo que hace una semana cuando aterrizó en Alemania sin haber sumado todavía un triunfo en esta temporada. Tras el triunfo en Frankfurt, llegó el primero en el campeonato doméstico, por 2-1, ante el Madrid CFF.

Sin embargo, la sensación de solidez que dio el año pasado el Real Madrid no termina de aparecer y deberá recuperarla para no llevarse un disgusto que seguramente no entraba en el guión. Será el primer partido de entidad ante su afición para Pau Quesada, que el pasado domingo rotó mucho dando descanso a jugadoras claves como Filippa Angeldahl, que no jugó, y Linda Caicedo, que salió en la segunda parte y se presenta clave en este choque, además de la delantera Signe Bruun, en su caso por estar sancionada. El técnico del Eintracht, Niko Arnautis, no dio descanso a mucha de sus figuras en la dura derrota ante el Hoffenheim por 3-0, salvo Anyomi, Riesen o Memeti.

Atlético, a acabar con la espera.

Por su parte, una hora antes, a las 19.00, en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, el Atlético de Madrid intentará lograr cuatro años después su billete de retorno a la Champions para lo que debe ganar al BK Hacken sueco, con el que empató a un gol en la ida. Las rojiblancas se encuentran en un buen estado de forma, que esperan trasladar ahora en uno de los seguramente partidos más importantes de esta temporada donde puede sellar su vuelta entre los mejores equipos de Europa entre los que estuvo no hace demasiados años, aunque deberá superar la resistencia de un rival que no le dará facilidades.

El equipo que dirige Víctor Martín jugó un buen partido en Suecia, pero no encontró el premio deseado y un gol en el tramo final le obliga ahora a manejar bien la presión y la tensión que conlleva el partido ante un Hacken experimentado y que llega con mucho descanso tras no jugar partido de su liga este fin de semana.

El Atlético de Madrid sí lo hizo y lo solventó con su tercera victoria consecutiva en la Liga F Moeve al golear 4-0 al Levante UD, demostrando que ha dado este año un paso adelante a nivel ofensivo, liderada por una entonada Luany, y que resultará clave para hacerse con el triunfo.