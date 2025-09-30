Fútbol/Champions: Simeone: "Griezmann nos da y nos seguirá dando porque el talento no tiene edad"

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha mostrado convencido de que el francés Antoine Griezmann, que este martes ha anotado ante el Eintracht Frankfurt (5-1) en la Liga de Campeones su gol número 200 con la camiseta rojiblanca, les seguirán "dando" cosas hasta que se vaya, ya que "el talento no tiene edad".

"Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el Atlético de Madrid. Ni qué hablar de sus 200 goles, que es una locura. Recuerdo cuando llegó, un extremo bajito que jugaba tirado a la izquierda. Lo invitamos a explotar sus mejores características: velocidad, golpeo de cabeza, buen tiro de izquierda, buen tiro de derecha, uno contra uno... Y empezó a jugar en esa posición de media punta en la que creció a tal punto de llegar al Mundial y jugar en esa posición y salir campeón del mundo", declaró en rueda de prensa.

"Volvió otra vez con nosotros y siempre fue un referente en todo, desde su comportamiento, su esfuerzo, su trabajo, desde lo que le genera con alegría al grupo. Y hoy el halago y la devolución de nuestra gente creo que es merecimiento absoluto a todo lo que Antoine nos da y nos seguirá dando hasta el último día que esté, porque el talento no tiene edad", añadió.

Sobre el partido en el Metropolitano, afirmó que "los chicos gestionaron muy bien el encuentro desde que empezó hasta que terminó". "Nos llevamos una victoria necesaria en 'Champions' e importante para el momento en el que estamos", dijo.

"Desde el partido con el Villarreal, el equipo viene en evolución y mejorando desde el partido con el Alavés y con el Elche. Tenemos que seguir con la misma humildad, con la misma fe, con las mismas ganas de mejorar y, sobre todo, ir involucrando a aquellos que todavía necesitamos y que están volviendo", continuó.

Sobre qué ha cambiado en estos últimos encuentros, el técnico argentino explicó que "los goles son circunstancias de más contundencia o menos contundencia". "Ahí es muy finito decir si hemos mejorado en eso o no. Pero sí hemos identificado algunas situaciones del juego que necesitábamos corregir. En el juego defensivo y en el juego ofensivo estamos mejorando bastante; en el juego defensivo hay situaciones que tenemos que seguir mejorando y en el ofensivo vamos en evolución. Tenemos futbolistas para aspirar a competir bien, y ese es nuestro objetivo", subrayó.

En total, el equipo ha marcado 13 goles en los tres últimos partidos.

"El gol siempre te genera más confianza, te genera puntos, y evidentemente el equipo ha encontrado en estos últimos partidos la vía del gol. Estamos mejorando en algunas situaciones en las que necesitábamos mejorar defensivamente, y ofensivamente vamos creciendo. Creo que el equipo todavía puede aspirar a mejorar. Necesitamos mejorar y para eso hay que hacerlo desde la humildad, la fe y el trabajo en equipo", expresó.

En otro orden de cosas, habló del trabajo del italiano Giacomo Raspadori en banda izquierda.

Entendíamos que Raspadori podía jugar de interno o de izquierda, y que las características del rival nos permitían incluirlo a él desde el inicio pensando en que íbamos a tener más la pelota. Juntar a Julián con Raspadori nos podía dar un juego asociativo muy bueno ante la ausencia de Alex, que hoy no pudo estar con nosotros. Le pudimos dar al medio piernas con Conor -Gallagher- y Pablo -Barrios-. La parte defensiva nos permitió hacer un muy buen primer tiempo y encaminar el partido", analizó. Por último, el 'Cholo' agradeció el apoyo de la afición. "Esto es histórico del Metropolitano de hace muchísimos años, al Calderón a, hoy, nuestro Metropolitano. Nuestra gente es increíble. Siempre lo decimos, lo sentimos y lo necesitamos, así que ojalá que podamos seguir devolviendo ese cariño con la palabra competir, que es en realidad lo que nuestra gente quiere", concluyó.