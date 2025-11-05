Fútbol/Champions. Thibaut Courtois: "Anfield es un campo difícil, hay que dar la cara y jugar mejor"

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El portero del Real Madrid Thibaut Courtois reconoció este martes que Anfield "es un campo difícil" en el que "se puede perder", pero "hay que dar la cara y quizás jugar mejor", al mismo tiempo que opinó que su equipo hizo "demasiadas faltas cerca del área", algunas "innecesarias". "Intenté sostener al equipo, pero hemos hecho demasiadas faltas cerca del área y ellos son buenos en eso y nos metieron el gol así. Una pena. Creo que hemos defendido bastante bien. Luego con el balón nos faltó un poco en el último tercio, es algo que tenemos que mejorar", analizó el guardameta en declaraciones a Movistar+. Courtois advirtió que Anfield es "un campo muy difícil, uno de los más difíciles de jugar en la Champions" y "se puede perder", pero "hay que dar la cara, hay que jugar quizás mejor". "Hay que mantener la calma, estamos bien, pero tenemos a Olympiacos fuera, es otro campo difícil, y después al City en casa. Si los ganamos, seguimos en buena dinámica para estar entre los primeros ocho", defendió. "Si seguimos haciendo faltas... Yo creo que algunas son innecesarias. A veces hay que tirar del freno de mano porque es un ataque muy peligroso. La del gol yo creo que quizás no era necesaria. Tampoco creo que era falta. Nos costaba mantener la posición en campo contrario. Y ahí es donde tenemos que mejorar contra equipos buenos, sobre todo fuera de casa", agregó. Finalmente, explicó su parada en el mano a mano ante Dominik Szoboszlai. "Era un 2 contra 1 y Szoboszlai venía solo, si me quedo en la portería es como un penalti casi imposible de parar. He ido a reducir y mido dos metros, tengo piernas y brazos largos y es solo lanzarme con todo, hacerme grande. No es una parada de manual de un portero, pero eso sirve también", concluyó.