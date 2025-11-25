Fútbol/Champions.- Thibaut Courtois y Dean Huijsen, bajas en la convocatoria del Real Madrid ante el Olympiacos

MADRID, 25 Nov. 2025 (Europa Press)

El portero belga Thibaut Courtois y el central español Dean Huijsen son las principales bajas en el Real Madrid para enfrentarse este miércoles al Olympiacos griego en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, según informó el club merengue en su página web.

El guardameta no completó la última sesión preparatoria de los de Xabi Alonso en Valdebebas antes de viajar a Grecia, por "un proceso vírico gastrointestinal", según informó el propio club madridista en un comunicado este martes. Así, el ucraniano Andriy Lunin apunta a titular, mientras los canteranos Fran González y Javi Navarro completan la lista.

Por su parte, Huijsen era seria duda, después de acabar con molestias en la rodilla el encuentro de este domingo en Elche y, tras entrenarse en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva, finalmente no ha entrado en la convocatoria. Por tanto, el Real Madrid viaja a El Pireo con solo un central puro, Raúl Asencio.

Xabi Alonso sí podrá contar ante el Olympiacos con Aurélien Tchouaméni, recuperado de su lesión muscular. Mientras que Franco Mastantuono, con pubalgia, ya está en la recta final de su recuperación y, pese a completar del último entrenamiento con el grupo, no ha entrado en la lista para el partido. Tampoco viajan los lesionados Antonio Rüdiger, Dani Carvajal, Éder Militao y David Alaba.

Así, la convocatoria la integran los porteros Lunin, Fran González y Javi Navarro; los defensas Trent Alexander-Arnold, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Ferland Mendy; los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Dani Ceballos; y los delanteros Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Gonzalo García y Brahim Díaz.