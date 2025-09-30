Fútbol/Champions.- Unai Simón: "Es un sueño que todo el mundo conozca la filosofía del Athletic"

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portero del Athletic Club Unai Simón ha asegurado que el partido de este miércoles ante el Borussia Dortmund, de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, es otra "oportunidad" para que "el mundo" conozca "la filosofía" del club vasco, y ha recalcado que deben dar "el 200%" para tener opciones ante el equipo alemán.

"Cuando estás en el Athletic sabes que es muy difícil poder competir en esta competición. Hace 11 años que no la jugamos y para mí es un sueño y una oportunidad de demostrar lo importante que es que jugadores con nuestra filosofía se expandan por el mundo, que nos conozcan. Debemos disfrutar, saber que es una competición de mucho nivel, partidos que se asemejan a los que puedo disputar con la selección española, e intentar transmitir y ayudar al equipo todo lo que pueda para poder ganar los partidos", declaró en rueda de prensa.

Además, apeló a dar "el 200%" este miércoles. "Venimos encarrilando derrotas y ninguna victoria en los últimos partidos y el rival que vamos a tener mañana es complicado. Es un 'top' europeo de toda la vida; nosotros estamos empezando a conocer un poco esta competición y tendremos que dar, porque no nos va a valer con el 100%, el 200% para poder conseguir los tres puntos. Debemos ganar el partido de mañana, olvidar lo que venimos haciendo y encaminar una buena racha de aquí en adelante", indicó.

"El que sabe un poco de fútbol puede entender que en los tres primeros partidos de LaLiga no hicimos un juego bueno, y aun así conseguimos sacar nueve puntos. Después del parón, con un juego con el que nos identificamos más, no tuvimos esa fortuna de cara a gol y nos pasó factura. El juego no está siendo malo, pero en este deporte lo que tienes que intentar hacer es ganar. En todos los partidos de septiembre hemos merecido muchos más puntos, salvo en la primera parte del Girona. Estamos haciendo las cosas bien y tenemos que mejorar en las áreas para que los resultados puedan quedar a nuestro favor", manifestó.

Sobre el Borussia Dortmund, el portero 'athleticzale' resaltó que es es un equipo "que quiere tener a pelota, que se expone en ataque para poder llegar a tu área y hacerte daño". "Nos tenemos que aprovechar de eso también; si nos hacemos fuertes en ese bloque medio podemos salir luego y robar balones y aprovecharnos de esa debilidad. Lo más importante de todo es ser resolutivos en las áreas, en la nuestra ser sólidos y en el área de ellos ser eficaces y poder materializar los goles", señaló.

También recalcó que no deben amilanarse y recordó que "cuando juegas ciertos partidos de importancia en este deporte te das cuenta de que no dejan de ser fútbol". "Tienes que pensar que tienes que hacer lo mismo que hiciste la semana pasada contra el Villarreal. Más allá del ambiente que haya, de la gente que haya en el estadio y del rival que tengas enfrente, es importante saber que tenemos un plan de partido, ceñirte a ese plan y disfrutar de estos momentos.

“Si ganamos ya sería la hostia”, subrayó. Por último, Simón se mostró entusiasmado de que vayan a estar acompañados de 4000 aficionados del Athletic Club en el Signal Iduna Park. “La última experiencia en la que tuvimos tanta gente en Europa creo que fue el de Mánchester, y se les escuchó más que a la propia afición local. Estoy muy orgulloso de poder tener la afición que tengo, de poder tener a todos los aficionados a mi lado en un partido como el de mañana. Esperemos que también se les escuche más que a la afición local”, deseó.