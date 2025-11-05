Fútbol/Champions. Xabi Alonso: "El equipo ha competido bien, es un partido del que tenemos que aprender"

MADRID, 4 Nov. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, cree que su equipo compitió "bien" en la derrota de este martes en Anfield ante el Liverpool FC inglés y lamentó que concedieran seguramente "muchas faltas" tras el descanso que acabaron desembocando en el gol 'red' que decantó un partido del que deben "aprender".

"Creo que hemos competido bien. El partido ha sido exigente, de un ritmo alto y creo que lo que nos ha faltado ha sido hacer daño en el último tercio, nos ha faltado un 'poquito' más de amenaza", señaló Xabi Alonso en rueda de prensa tras el partido.

El preparador madridista cree que la segunda parte era cuestión de "detalles" y que habían hablado en el descanso de "estar en el partido para tener alguna oportunidad y no conceder". "Y hemos comenzado a conceder muchas faltas. En algún corner Courtois nos estaba sujetando, pero al final ese gol les ha dado la ventaja y luego nos ha costado un poco. No puedo reprochar nada al equipo, lo hemos intentado y es la primera derrota en la fase de grupos. Podremos recuperar estos puntos y ya estamos pensando en lo que viene", subrayó.

El tolosarra lamentó haber "concedido" tanto a su rival con algunas faltas que consideró "evitables" porque sucedieron estando demasiado "juntos" porque el Liverpool les había "hundido demasiado". "Ahí muy cerca del área tienen lanzadores y rematadores buenos y nos han generado mucho porque hemos concedido demasiadas faltas", apuntó.

Sobre su once, el mismo que dispuso en el Clásico, Alonso insistió una vez más que necesita "a todos". "Ahora estamos en noviembre y vamos a tener una fase exigente. Ha habido cosas que han funcionado bien, otras que tenemos que mejorar, pero necesitamos a todos y hoy nos vamos con mal sabor de boca por la derrota, pero hay que seguir. Hay que analizar lo de hoy y pensar a partir de mañana en el Rayo", remarcó.

Para el exjugador, no cree que haya "picos" en el rendimiento de su equipo. "Sí que el día del Metropolitano no fue un buen partido, pero hay que ser consistentes con el rendimiento, con la idea, con la exigencia. Hoy era un partido exigente en detalles que tenemos que aprender a no conceder tanto, a no regalar esas faltas que han sido un poco innecesarias porque ahí se te puede ir el partido como ha sido. Hay otras cosas que podemos mejorarlas, sin duda, pero no queremos vivir en picos porque eso te genera inestabilidad y queremos ser estables y eficientes como hemos sido hasta ahora. Ha sido un partido igualado, competido y del que tenemos que aprender", zanjó.

En cuanto a sus cambios, buscaba tener "un poco más de amenaza en el último tercio". "No hemos podido con la última línea defensiva del Liverpool para llegar con situaciones claras en el área y nos costaba en el uno contra uno hacer daño. Fede (Valverde) estaba con molestias y por eso le hemos cambiado en el medio, pero con Trent (Alexander-Arnold) y con Rodrygo queríamos poder tener amenaza", comentó.

Para mí lo más preocupante es lo que digo de que tenemos que aprender. Cuando en esos momentos en los que te están apretando, te puede pasar, como nosotros en el Bernabéu apretamos con la energía de nuestra gente, es un momento de sujetarte un poco y no conceder esas faltas, esos saques de esquina en donde Thibaut ha estado muy bien", añadió. Finalmente, Xabi Alonso opinó que empezaron el partido "de menos a más". "El inicio no ha sido muy bueno y luego hemos ido creciendo en el partido. Hemos empezado a jugar más en campo contrario, pero en el área nos ha faltado un poco más de amenaza", reiteró.