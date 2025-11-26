Fútbol/Champions.- Xabi Alonso: "Hoy era ganar, hemos roto la dinámica"

MADRID, 26 nov. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, se quedó positivo con los tres puntos ante el Olympiacos este miércoles pese a terminar sufriendo (3-4) en un partido que parecían tener controlado, ya que necesitaban romper "la dinámica" sin ganar y afianzar su posición en el Top 8 de la fase liga de la Champions.

"Quiero valorar lo más importante, los tres puntos, por la posición, que nos ponemos con 12, y por romper un poco la dinámica que teníamos de tres partidos sin ganar. No estábamos con buena sensación", dijo en rueda de prensa en El Pireo.

"El partido ha tenido momentos de todo tipo. Hemos tenido tranquilidad, confianza, madurez para no volvernos locos. La segunda parte, al final, ellos han apretado, nos ha faltado ajustar, tener posesiones más largas. Los tres puntos es con lo que me voy a quedar", añadió el técnico de los blancos.

Sin embargo, Alonso fue preguntado por los goles encajados y las ocasiones concedidas. "Tenemos que mejorar en todo. Cuando el rival está empujando, hacernos fuertes, estar juntos en las distancias. Ha habido momentos que lo hemos hecho bien, los que no, los mejoraremos. Hemos tenido pegada. Hoy era ganar, hemos roto la dinámica y ahora lo queremos hacer en la Liga también", dijo.

Por otro lado, el técnico del Madrid valoró el partido de Vinícius, eclipsado por los cuatro goles de Kylian Mbappé. "Me da mucha pena el gol anulado, porque es una jugada que hablamos, le hubiese dado una buena sensación. Aparte, la combinación y la conexión con Mbappé, el impacto que ha tenido. Con las dificultades que teníamos. Ha sido un partido del momento, que lo hemos sacado, con cosas positivas, los goles de Mbappé y otros jugadores que también lo han hecho bien", confesó.

"Mbappé es muy importante, los goles es lo más fundamental, pero la personalidad que tiene, el liderazgo, son intangibles que también son fundamentales. Los goles es el talento natural que tiene", añadió sobre el delantero francés.

Por otro lado, Alonso confesó que estaba tranquilo pese a la mala racha que traían. "Han sido horas previas muy productivas, positivas, que nos han ayudado a poder seguir creciendo, a intentar romper la dinámica, saber convivir con momentos difíciles. Me quedo con cosas que han pasado dentro que son positivas", afirmó.

"Lo llevaba con mucha más tranquilidad de la que os podéis esperar, no soy novato, sé que el camino es largo. Hay que saber convivir con curvas complicadas. Hay que saber que siempre hay un siguiente partido y hay que mirar adelante", añadió.