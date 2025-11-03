Fútbol/Champions. Xabi Alonso y su regreso a Anfield más especial

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El Real Madrid se enfrenta este martes al Liverpool en la jornada 4 de la fase de liga de la Champions 2025-26, un encuentro cargado de simbolismo por el regreso de Xabi Alonso, ahora entrenador del conjunto merengue, leyenda 'red' y campeón de Europa con ambos conjuntos, a la que fue su casa entre 2004 y 2009. El destino ha querido que sea la Liga de Campeones, uno de los torneos que mejor dibujan la carrera del tolosarra, la que permita que el vasco vuelva a pisar el césped del mítico Anfield, estadio en el que se consolidó como futbolista de élite y donde escribió algunas de las mejores páginas de su historia futbolística. El Liverpool moderno no se entiende sin nombres como Steven Gerrard, Jamie Carragher, Rafa Benítez, Fernando Torres y también Xabi Alonso. El exfutbolista español llegó al conjunto 'red' en 2004, fichado por el técnico madrileño desde la Real Sociedad, y tras una rápida adaptación al fútbol inglés se convirtió en el metrónomo de aquel equipo vertical y atractivo que conquistó el 'Viejo Continente'. En cinco temporadas entre 2004 y 2009, a Xabi Alonso le dio tiempo a entrar en el 'top 100' de jugadores con más partidos (210) en la historia del club. Y la grada de Anfield siempre recordará y admirará su nombre por su aportación en la final de la Champions en Estambul ante el AC Milan del 25 de mayo de 2005. El mediocentro vasco, que siempre destacó por su visión y su facilidad para generar fútbol, además de por un exquisito desplazamiento en largo, fue quien marcó el gol del empate tras errar su propio penalti, en aquella remontada mítica que pasó de 0-3 a 3-3 antes de la gloria en los penaltis para levantar la 'Orejona'. El excentrocampista también participó en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones 2008-09 entre Liverpool y Real Madrid, en la que el equipo inglés pasó por encima del merengue, endosándole un 4-0 en Anfield, en la noche del famoso 'chorreo', para un marcador global de 5-0 en el cruce. Años más tarde, en el verano de 2009, Alonso puso rumbo, tras ganarse el respeto de la grada de 'The Kop', al Real Madrid, club con el que también se proclamó campeón de Europa en la final de Lisboa de 2014. Para la historia quedará su carrera por la banda de Da Luz con el gol de Sergio Ramos en el minuto 93 de un partido que el vasco se perdió por sanción. Pero Anfield nunca lo volvió a ver defendiendo otros colores, ya que ni como jugador del Real Madrid ni del Bayern de Múnich, club en el que militó entre 2014 y 2017, se enfrentó a su querido Liverpool. Tras tres años en el conjunto alemán, anunció su retirada como profesional y dio el salto a los banquillos. Y su crecimiento como entrenador ha sido exponencial. Los técnicos más veteranos siempre ven en sus mediocentros mucho futuro en los banquillos y Xabi Alonso no es la excepción. El vasco ganó con el Infantil A del Real Madrid, ascendió al filial de la Real Sociedad y construyó un Bayer Leverkusen campeón en apenas seis años. Un currículum envidiable que le permitió este verano ser el elegido para sustituir al italiano Carlo Ancelotti. Con ideas claras y un estilo que cuida el balón y el compromiso defensivo a partes iguales, Alonso tiene la misión de dotar al conjunto merengue de nuevos conceptos y una identidad sin perder ambición y manteniendo ese gen competitivo y ganador que caracteriza al Real Madrid. En su caso, ha aprendido de los mejores, siendo futbolista de entrenadores de la talla de Benítez, Manuel Pellegrini, José Mourinho, Ancelotti o Pep Guardiola. Y en un nuevo capítulo en su corta pero exitosa carrera en los banquillos, vuelve a la casa que lo vio consagrase en la élite, aunque no será la primera vez. El técnico vasco ya visitó Anfield la pasada temporada con el Bayer Leverkusen, sufriendo un contundente 4-0 en la fase de liga de la máxima competición continental a nivel de clubes. Sin embargo, el partido de este martes será mucho más especial, ya que ahora defiende los colores del segundo equipo con el que se proclamó campeón de Europa y, junto a la Real Sociedad y el propio Liverpool, uno de sus hogares en el fútbol. Le espera una noche cargada de emociones y simbolismo, con una afición 'red' que homenajeará a uno de los suyos. El círculo se cierra. Xabi Alonso tendrá la oportunidad de sentir el cariño de una grada que lo admira y que lo vio aprender a ganar y competir. Anfield recibe de nuevo a uno de los arquitectos del Liverpool moderno desde la conquista de Estambul.