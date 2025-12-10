Fútbol/Conference.- El Rayo necesita asaltar el fortín del Jagiellonia para seguir aspirando al 'top 8'

MADRID, 10 Dic. 2025 (Europa Press)

El Rayo Vallecano visita este jueves (21.00 horas) al Jagiellonia en la penúltima jornada de la fase de liga de la Conference League, un duelo crucial para que el conjunto de la franja siga aspirando al 'top 8', con la necesidad de estrenarse fuera de casa en Europa y olvidar su crisis de resultados ante un equipo polaco invicto en la competición y que no pierde como local a nivel continental desde hace más de un año.

El equipo entrenado por Iñigo Pérez tiene un examen complejo en Polonia para evitar el 'playoff' y no cargar más un calendario saturado. Todavía con sus opciones de entrar en el 'top 8' de la Conference muy vivas -es 12º con 7 puntos a falta de dos encuentros-, el equipo madrileño debe al menos puntuar para estirar su sueño de avanzar directamente a los octavos de final de la competición.

Y para ello, el Rayo debe dar un golpe en la mesa para dar un portazo a la crisis actual, con solo un triunfo -fue ante el Real Ávila en la Copa del Rey y en la prórroga- en sus últimos seis partidos. De hecho, su última victoria en 90 minutos data de hace más de un mes, remontando al Lech Poznan en esta competición europea. Después, empató frente a Real Madrid, Real Oviedo y Valencia y perder contra el Espanyol, en Liga, y caer también en la Conference ante el Slovan Bratislava.

El Rayo debe volver a su esencia y no perder la identidad que le permitió encadenar seis encuentros sin perder (5V y 1E) en el mes de octubre -no gana en Liga desde el 26 de ese mes-, aunque Pérez incorporará, como es habitual, rotaciones en su once titular, dando paso a jugadores como Ivan Balliu, Luiz Felipe, Pacha Espino, Fran Pérez o Sergio Camello.

Un equipo que necesita ser competitivo para lograr su primer triunfo lejos de Vallecas en esta Conference, después de haber conseguido dos victorias, ambas como local, y un empate y una derrota lejos de casa.

Y enfrente estará un Jagiellonia ya habitual en los últimos años en estas lindes y que construye su fortalezas sobre la solidez en el Chorten Arena de Bialystok.

El conjunto polaco no pierde como local desde agosto del año pasado, en la final de la previa de la Europa League, y está invicto esta temporada en la Conference League, competición en la que, previas mediante, ha jugado ya una decena de encuentros (6V y 4E). Un rendimiento que les permite colocarse novenos en la tabla con 8 puntos, 1 más que el Rayo.

Otro de sus puntos fuertes es la efectividad. El Jagiellonia tiene dos triunfos con solo 4 goles a favor, siendo la producción ofensiva una debilidad del equipo entrenado por Adrian Siemieniec. Sin embargo, ha marcado en sus últimos 11 encuentros europeos, por lo que se antoja un examen de nivel para Augusto Batalla y todo el entramado defensivo de los madrileños.

A nivel doméstico, el Jagiellonia atraviesa su peor racha del curso, con tres partidos sin ganar y dos derrotas seguidas, una en Copa y otra en Liga. Aún así, son cuartos en la tabla de la Ekstraklasa -después de una victoria en los últimos cinco partidos-, a solo 2 puntos del líder.

Los de Iñigo Pérez deben protegerse con compromiso y esfuerzo colectivo ante un equipo que muestra su poder con arreones ofensivos, apoyados en la calidad del español Jesús Imaz, en su octava temporada en el club, y la potencia de su delantero Afimico Mululu, en un conjunto que cuenta también en sus filas con el español Alejandro Pozo, ex de Sevilla o Almería, entre otros.