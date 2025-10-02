Fútbol/Conference. El Rayo Vallecano no da opción al Shkëndija y parece otro en Europa

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Rayo Vallecano venció (2-0) al Shkëndija este jueves en la primera jornada de la Conference League celebrada en el Estadio de Vallecas (Madrid), regreso a Europa 24 años después para el equipo de la franja, que cumplió con creces pese a su crisis en Liga.

Los de Iñigo Pérez, sin ganar en las últimas cinco jornadas de la competición doméstica, firmaron la victoria como no hacían desde la previa de esta nueva empresa europea. El Rayo curó heridas contra el equipo de Macedonia del Norte, con los goles de Unai López y Fran Pérez en el primer tiempo, perdonando alguno más.

Las dudas de la mala marcha liguera se disiparon poco a poco en Vallecas y, sobre todo, en el césped. La grada fue una fiesta, como merecía el regreso a Europa 24 años después, pero los jugadores necesitaron buenas sensaciones de inicio para ir creciendo.

Iñigo Pérez pedía más descaro, más profundidad por banda, por si acaso el Shkëndija se acomodaba y luego entraban las prisas, pero el Rayo encontró vías para crear ocasiones, y los goles no tardaron.

Óscar Trejo, ídolo de Vallecas formando el once de la vuelta a competición continental, perdonó la primera a los siete minutos. A los 20 minutos, en un saque de esquina, no fue gol visitante en propia puerta de milagro, el balón dio incluso en el poste, pero poco después llegó el 1-0 de Unai López. A los cuatro minutos, el Rayo se gustó con una jugada al primer toque para el 2-0 de Fran Pérez.

El Shkëndija, en su primera presencia en Europa tras ser un habitual de las previas, agradeció el descanso sin encajar más.

En la segunda parte, el Rayo hizo grande al meta rival, un Gaye que evitó una fiesta mayor. El 'Pacha' Espino sufrió un par de paradones en la reanudación. El Shkëndija asomó en una contra pero Jorge de Frutos y, al rato, Isi y Pathé Ciss, entraron para obligar a replegar a los visitantes aunque no hubo más goles. El Rayo pareció otro en Europa, sin olvidar que la Liga marca el ritmo.