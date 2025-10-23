Fútbol/Conference. El Rayo Vallecano rescata un punto europeo de penalti en el 103'

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Rayo Vallecano empató (2-2) este jueves en su visita al BK Häcken sueco en la segunda jornada de la fase de liga de la Conference League 2025-26, un mal partido del conjunto español que terminó con el punto, de penalti en el minuto 103.

Los de Iñigo Pérez, con muchos cambios en el once, se vieron sometidos por un rival que quiso tener el balón y combinó con calidad. El equipo de la franja corrió mucho detrás de la pelota y se empeñó en perder el partido a pesar de que Álvaro García hizo el 0-1 a los 15 minutos, tras un buen desmarque de Sergio Camello.

Sin embargo, el cuadro sueco se hizo con la pelota y fue creciendo hacia la portería visitante hasta que, de manera merecida, empató antes del descanso por medio de Julius Lindberg. El dominio local siguió en la reanudación e Isaac Brusberg hizo el 2-1. Lo bueno para el Rayo fue que aún quedaba media hora de partido.

El conjunto madrileño cambió la actitud y su disposición sobre el césped en busca del empate, y los cambios ayudaron. Alemao las tuvo con la defensa de un Häcken que empezaba a sufrir, también con Jorge de Frutos. Después de un balón al larguero del Pacha Espino, el delantero brasileño pidió penalti y otro más después.

Más claro pareció el que reclamó De Frutos, sin balón por medio en el golpe de Olle Samuelsson. El defensa sueco compró papeletas y, al final, cometió penalti sobre Álvaro García, una plancha en el descuento donde el VAR sí dio aviso. Andrei Ratiu convirtió el 2-2 en el minuto 103, en medio de un tenso final y mucho pique.

La reacción de los de Iñigo Pérez, que se volcaron hasta evitar una fea derrota, valió para rescatar un punto de una mala actuación europea. Así, los de Vallecas suman cuatro, tras ganar al Shkëndija en su debut, y se mantienen en los puestos de arriba.