Fútbol/Conference.- (Previa) El Rayo se apoya en Vallecas para certificar el 'top 8' en la Conference

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Rayo Vallecano recibe este jueves (21.00 horas) al Drita en la sexta y última jornada de la fase de liga de la Conference League 2025-26, con el objetivo de certificar su condición de equipo del 'top 8' y evitar el 'playoff' arropado por su gente, ante un conjunto kosovar con opciones remotas de estar en octavos, pero que no ha perdido fuera de casa en esta primera fase.

Los pupilos de Iñigo Pérez, en el regreso de la entidad vallecana a Europa más de dos décadas después, quieren culminar una positiva primera ronda de esta edición de la Conference confirmando su posición de privilegio y ser uno de los ocho equipos que avanzan directamente a la eliminatoria de octavos de final.

La victoria por 1-2 a domicilio ante el Jagiellonia, en un fortín donde los polacos no perdían en Europa desde agosto del año pasado, permitió al equipo rayista sumar 10 puntos de 15 posibles y llegar a esta última jornada en la séptima posición, ya con el 'playoff' asegurado. Pero la fuerza de Vallecas -donde solo ha ganado el Sevilla esta temporada- empujará para certificar el trabajo.

El Rayo, que jugará su partido ante el Granada de dieciseisavos de final de Copa del Rey el próximo 6 de enero por este encuentro europeo, viene de empatar sin goles y como local contra el Real Betis, en un partido en el que perdió por lesión al delantero Jorge de Frutos. Y es que la producción ofensiva en casa está siendo un gran obstáculo para los rayistas, con solo 2 goles a favor en los últimos 5 partidos ligueros en Vallecas.

No obstante, el conjunto madrileño se agarra a la reacción ante el Lech Poznan en el último encuentro en casa de la competición, cuando remontaron en la última jugada del partido con un tanto de Álvaro García un 0-2 al descanso. Un ejercicio de supervivencia que concentra la esencia de un equipo que quiere conquistar el continente, ahora por delante en la tabla de equipos de la talla del Crystal Palace o la Fiorentina.

Y es que el desempeño continental de los de Iñigo Pérez está siendo muy positivo, con 3 victorias, 1 empate y solo 1 derrota en las cinco jornadas disputadas, con 10 goles a favor y 7 en contra. Además de la de De Frutos, el técnico navarro no podrá contar con el sancionado Pathé Ciss ni los lesionados Randy Nteka, Alemao y Óscar Trejo.

Frente a esa mezcla de sensaciones entre la irregularidad y la fortaleza en casa, el Rayo recibe al Drita, 19º en la tabla de esta fase de liga con 8 puntos y que viene de perder (0-3) ante el AZ Alkmaar. El conjunto kosovar marcha en la mitad de la clasificación de su competición liguera, todavía con opciones de entrar en puestos para jugar la próxima Conference cuando restan solo dos jornadas de su liga nacional.

El Rayo debe mantener la concentración y ser fiel a sus ideas ante un conjunto que propone partidos cerrados, estrechos y sin dar muchas facilidades a sus rivales, también como visitante. Prueba de ello es el invicto lejos de su estadio, después de empatar (1-1) ante el KuPS y vencer (0-1) al Shelbourne. Así, el gran reto del equipo madrileño es romper el entramado defensivo de un equipo que consigue que sus partidos no sean de marcadores largos.