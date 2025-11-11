Fútbol/Copa.- Alavés-Barça, Espanyol-Real Madrid y Alhama-Atlético, cruces de octavos de final de la Copa de la Reina

MADRID, 11 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Deportivo Alavés-Barça, el RCD Espanyol-Real Madrid y Alhama CF-Atlético de Madrid son algunos de los duelos más destacados de los octavos de final de la Copa de la Reina Iberdrola de fútbol, según deparó el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En esta ronda de octavos ya entran en acción FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Granada, Costa Adeje Tenerife, Real Sociedad y Eibar, los ocho mejores clasificados de la temporada anterior. En total, siguen en el camino copero 16 equipos, 14 de la Liga F Moeve y 2 de la Primera RFEF.

El Alavés, segundo clasificado en la segunda categoría del fútbol femenino español, se cruzará con el Barça, campeón el curso pasado de la Copa de la Reina y poseedor de 11 de estos trofeos. El otro conjunto de la Primera RFEF, el CE Europa -actualmente en puestos de descenso-, se enfrentará al Athletic Club, subcampeón del torneo en 2012 y 2014.

El Real Madrid, cuyo mejor resultado en la Copa es la final en 2023 que perdieron en los penaltis ante el Atlético, visitará al Espanyol en esta ronda de octavos de final. Y el conjunto rojiblanco, finalista el curso pasado, viajará a Murcia para medirse al Alhama CF.

El resto de emparejamientos son el Levante Badalona-Granada, el Sevilla-Tenerife, el Madrid CFF-Eibar y el Deportivo-Real Sociedad.

Estos octavos de final se disputarán a partido único entre el 19 y el 21 de diciembre.