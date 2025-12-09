Fútbol/Copa. AMP.- Guadalajara-Barça, Talavera-Madrid, Baleares-Atlético y Ourense-Athletic, en dieciseisavos de Copa

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

CD Guadalajara-FC Barcelona, CF Talavera de la Reina-Real Madrid CF, CD Atlético Baleares-Atlético de Madrid y Ourense CF-Athletic Club son los cuatro enfrentamientos más destacados de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-26.

FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club, los cuatro participantes de la Supercopa de España, comenzaron este martes su andadura en la Copa del Rey 2025-26, en el sorteo de los dieciseisavos de final de la competición, que se celebró en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Los azulgranas, vigentes campeones, y los blancos, finalistas de la pasada edición, así como los dos equipos rojiblancos, se unen los 28 equipos que la semana pasada superaron la segunda eliminatoria. Todos conocieron este martes a sus rivales para una eliminatoria que se resolverá a partido único entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre.

El FC Barcelona, campeón el curso pasado y poseedor de 32 trofeos coperos, será el rival del CD Guadalajara, equipo que ascendió el curso pasado a Primera RFEF y que, tras 15 jornadas en el Grupo 1, ocupa puestos de descenso. El conjunto alcarreño, arropado por el Pedro Escartín, llega después de dejar por el camino al Cacereño, también de tercera categoría, y a la AD Ceuta, recién ascendido a LaLiga Hypermotion.

Por su parte, el Real Madrid visitará el Estadio El Prado del CF Talavera, que también es rival del filial blanco en Primera RFEF, por primera vez en su primer cruce de esta edición de la Copa. Será la primera ocasión en la historia que ambos conjuntos se enfrenten en la Copa, en una ronda a la que los de Alejandro Sandroni, puestos de descenso en su categoría, llegaron tras eliminar al Rayo Majadahonda, de Segunda RFEF, y a un histórico del fútbol español como el Málaga, de Segunda División.

También habrá un duelo inédito hasta el momento con el Atlético Baleares-Atlético de Madrid, que se medirán ahora en el Estadio Balear de Palma de Mallorca. El conjunto insular es el único superviviente de la Segunda RFEF y ahora es segundo en su grupo a solo un punto del líder. Además, vienen de dejar fuera a un 'Primera' como el RCD Espanyol, después de ser el verdugo también del Gimnàstic de Tarragona.

Aunque uno de los atractivos del sorteo era quien visitaría O Couto para medirse al Ourense CF, que ya se ha 'cargado' a dos 'Primeras' en sus dos primeros cruces: el Real Oviedo y el Girona FC. El conjunto gallego recibirá ahora al Athletic Club, campeón copero en 2024 y con 24 Copas del Rey en su palmarés, que deberá imponerse a un equipo que ya ha demostrado que va sin complejos y tras demostrar que será competitivo.

El sorteo celebrado en Las Rozas, con la mano inocente, entre otros, del exfutbolista alemán Bernd Schuster, deparó también el único enfrentamiento entre dos equipos de LaLiga EA Sports: Deportivo Alavés-Sevilla. Mientras que el otro equipo de Primera RFEF, el Real Murcia CF, también tuvo su 'regalo' navideño y recibirá al Real Betis.

--ENFRENTAMIENTOS DE DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY:

CD Guadalajara - FC Barcelona

CF Talavera de la Reina - Real Madrid CF

CD Atlético Baleares - Atlético de Madrid

Ourense CF - Athletic Club

Real Murcia CF - Real Betis

CD Eldense - Real Sociedad

Burgos CF - Getafe CF

Cultural y Deportiva Leonesa - Levante UD

SD Eibar - Elche CF

Deportivo de la Coruña - RCD Mallorca

Real Racing Club - Villarreal CF

Real Sporting de Gijón - Valencia CF

SD Huesca - CA Osasuna

Granada CF - Rayo Vallecano

Albacete Balompié - RC Celta

Deportivo Alavés - Sevilla FC