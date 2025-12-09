Fútbol/Copa. AV. Guadalajara-Barça, Talavera-Real Madrid, Baleares-Atlético y Ourense-Athletic, en dieciseisavos de Copa

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press) -

CD Guadalajara-FC Barcelona, CF Talavera de la Reina-Real Madrid CF, CD Atlético Baleares-Atlético de Madrid y Ourense CF-Athletic Club son los cuatro enfrentamientos más destacados de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-26.

FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club, los cuatro participantes de la Supercopa de España, entraron este martes por primera vez en la Copa del Rey 2025-26 en el sorteo de los dieciseisavos de final de la competición, que se celebró en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Los azulgranas, vigentes campeones, y los blancos, finalistas de la pasada edición, así como los dos equipos rojiblancos, se unen los 28 equipos que la semana pasada superaron la segunda eliminatoria. Todos conocieron este martes a sus rivales para una eliminatoria que se resolverá entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre.