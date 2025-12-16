Fútbol/Copa.- Crónica del Guadalajara - FC Barcelona: 0-2

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona se ha impuesto este martes al Deportivo Guadalajara en el Pedro Escartín (0-2), en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, gracias a los goles de Andreas Christensen y Marcus Rashford en el tramo final de un partido en el que monopolizó la posesión de balón pero en el que le costó mucho encontrar la profundidad ante un rival muy embotellado.

El actual campeón de la Copa del Rey ha avanzado a los octavos de final, aunque con más problemas de lo previsto. Ante el Deportivo Guadalajara, en puestos de descenso en el Grupo 1 de Primera RFEF, el FC Barcelona sólo pudo decantar la balanza a su favor en el último cuarto de hora del encuentro. Primero, un cabezazo de Christensen, y después, Rashford aprovechando un gran pase de Lamine Yamal, dieron el triunfo al FC Barcelona.

Un partido que arrancó con 30 minutos de retraso debido a una incidencia en la grada supletoria, cuya licencia del Ayuntamiento llegó tarde. En lo deportivo, Hansi Flick optó por un once en el que las principales novedades eran el debut en la temporada de Ter Stegen y la aparición de titulares habituales como Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Fermín López o Eric García. Además, Rashford y Roony Bardghji completaban el ataque azulgrana.

Pese a ello, el primer remate a portería llegaría por parte de un impetuoso Deportivo Guadalajara, un disparo lejano de Manu Ramírez que atajó sin dificultades Ter Stegen. Acción a la que el Barça respondería con disparos lejanos de Eric García y Fermín López antes de que se cumpliera el minuto 10 de encuentro. Además, el dominio era cada vez más claro de los azulgranas, que empezaban a embotellar al equipo de Pere Martí.

Pero los locales, alentados por un Pedro Escartín que estaba viviendo una fiesta, conseguían mantenerse firmes en defensa. De hecho, el Barça sólo podía poner en problemas la portería de Dani Vicente con remates lejanos. Y el esfuerzo defensivo del Deportivo tendría su recompensa llegando al descanso con el resultado igualado, no sin antes sufrir los dos mayores sustos de la primera mitad en forma de cabezazos de Eric García.

Y para dar otro rumbo al partido, Hansi Flick introduciría a Pau Cubarsí en el campo en lugar de Bernal. Un movimiento que mandaba a Eric García al lateral derecho y a Marc Casadó al centro del campo. Lo que no había cambiado ni un ápice era el guión del partido, que continuaba con el Barça atacando a un Guadalajara encerrado en su propia área. Pese a ello, los azulgranas, hoy de naranja, estarían muy cerca de romper el empate en un mano a mano de Rashford, que salvó el meta local.

Sería la primera de dos paradas salvadoras de Dani Vicente al delantero inglés, que poco después, tendría otra oportunidad clarísima tras un centro al segundo palo de Eric García. Se volvía a salvar el Deportivo, que cada vez estaba sufriendo más el acoso del Barça ante una evidente aparición de cansancio en sus jugadores. Pero reaccionaría Pere Martí con un triple cambio en el 61', en el que entraban tres titulares habituales como Toño Calvo, Salifo Mendes y Dani Gallardo, pasando a una defensa de cinco.

Los cambios revitalizaron a los locales, que incluso se atrevieron con alguna que otra salida peligrosa a la contra. Y tal era la situación de exigencia para los 'culers' que Flick tiraría de Pedri y Jules Koundé a falta de un cuarto de hora para el final. Y varios minutos después, el Barça conseguiría romper el entramado defensivo del Deportivo con un cabezazo de Christensen, en el segundo palo, tras un nuevo centro de De Jong.

Pero lejos de rendirse, el Deportivo Guadalajara se pondría manos a la obra para lograr el empate. Y cerca estaría de ello con un zapatazo desde la frontal de Mendes que obligó a Ter Stegen a realizar una gran parada. Sin embargo, lo que acabaría llegando sería la sentencia del campeón. Con muchos espacios, Lamine Yamal puso un balón de gol a Rashford que, esta vez, no fallaría en el mano a mano.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: GUADALAJARA, 0 - FC BARCELONA, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

GUADALAJARA: Vicente; García Cera (Neskes, min.83), Ablanque, Casado, Martínez; Manu Ramírez (Calvo, min.62), Rojo, Samu Mayo (Tavares, min.72), Agustín Moreno (Gallardo, min.62); Cañizo y Borja (Mendes, min.62).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Casadó (Koundé, min.75), Eric García, Christensen (Gerard Martín, min.86), Jofre (Balde, min.63); Bernal (Cubarsí, min.46), De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Bardghji (Pedri, min.75); y Rashford.

--GOLES:

0 - 1, min.77, Christensen.

0 - 2, min.90, Rashford.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a Manu Ramírez (min.32), Samu Mayo (min.54) y Ablanque (min.71) por parte del Guadalajara. Y a Bernal (min.30) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Pedro Escartín.