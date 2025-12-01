Fútbol/Copa del Rey.- Osasuna, Mallorca, Alavés y Getafe no quieren sustos en la Copa

MADRID, 1 dic. 2025 (Europa Press)

CA Osasuna, Mallorca, Deportivo Alavés y Getafe se miden este martes a Ebro, Numancia, Portugalete y Navalcarnero, respectivamente, en la tercera ronda de la Copa del Rey MAPFRE, todos ellos a domicilio, en una eliminatoria en la que aspiran a no tener problemas para seguir en el torneo, no dejándose sorprender por equipos de Segunda y Tercera RFEF.

La tercera ronda de la Copa del Rey arranca este martes con seis duelos, cuatro de ellos con participación de equipos de Primera División. Osasuna, finalista en 2023 y cuartofinalista el curso pasado, visita al Ebro aragonés (19.00 horas) con la necesidad de encontrar en la Copa un oasis en su mala racha liguera. Y es que, a pesar de igualar un 2-0 en contra ante el Mallorca, los de Lisci no ganan un partido desde la anterior ronda copera frente al Sant Jordi (0-5).

Por su parte, en Soria, Numancia y Mallorca (19.00 horas) vivirán un duelo con cierta nostalgia de épocas pasadas. Ambos equipos volverán a verse las caras seis años después del último precedente, disputado en Segunda División. De hecho, aunque ahora sea un escenario en el que se disputan partidos de Segunda RFEF, Los Pajaritos es un campo que, en los últimos años, le ha costado a los bermellones, llegando su última victoria en la temporada 2014-15. Además, los locales llegan lanzados después de ganar sus dos últimos partidos ligueros.

También en el mismo horario (19.00 horas), Portugalete y Deportivo Alavés se enfrentarán en un derbi regional inédito hasta el momento. Ahí, los babazorros buscarán el triunfo ante el líder del Grupo 4 de Tercera RFEF, que sólo ha perdido un encuentro en toda la temporada, aunque vienen de empatar frente al Durango (1-1). Un triunfo que se le ha resistido a los de Coudet en los últimos tres partidos, en los que han caído derrotados, dato negativo al que se suma que las cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos como visitantes.

Y el último equipo de LaLiga EA Sports en entrar en liza será el Getafe, que buscará un puesto en los dieciseisavos de final ante el Navalcarnero (21.00 horas). El equipo de José Bordalás quiere trasladar a la Copa el buen momento liguero que atraviesa, donde es séptimo en la tabla a cuatro puntos del quinto puesto. Además, ya demostraron en la ronda anterior ante el Inter de Valdemoro (0-11) que quieren volver a ilusionarse con el torneo del KO. Aunque enfrente tendrá a un Navalcarnero que, pese a ir 17º en liga, se mantiene invicto como local.

Además, las eliminatorias entre Racing de Ferrol y Huesca, y el Guadalajara-AD Ceuta completan la jornada de martes. Dos encuentros entre equipos de LaLiga Hypermotion y Primera RFEF en la que los conjuntos visitantes cuentan con el favoritismo.