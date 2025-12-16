Fútbol/Copa.- Diego Pablo Simeone: "Esta competición siempre es compleja porque no hay margen de error"

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comentado este martes que la Copa del Rey es una competición que "siempre es compleja" porque sólo hay un partido y "no hay margen de error", por lo que cuando quieres "reaccionar no se puede".

"Esta competición siempre es compleja, aunque la gente no lo crea. Están las dificultades, el entusiasmo, la ilusión y el poco interés de parte de equipos, pero cuando te das cuenta ya es tarde y quieres reaccionar pero no se puede. Hay un partido solo y se juega en el campo rival. Las eliminatorias son más sufridas y al mismo tiempo más intensas porque no hay margen de error", afirmó el técnico argentino del Atlético de Madrid en la previa del partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que mide a los rojiblancos ante el Atlético Baleares.

Simeone apuntó que siempre es bueno tener "jugadores de la cantera" en la plantilla porque traen "toda la historia del club".

"Evidentemente, podemos hablar de los Koke, los Saúl, los Lucas Hernández, los Pablo Barrios... Hay un montón de chicos que han atravesado ese momento en el club en estos años que he estado yo. Siempre es positivo porque te permite sumar esa energía extra al equipo", subrayó.

Sobre el mercado de fichajes, el técnico argentino señaló que habrá "inquietud" en muchos futbolistas y representantes porque está el Mundial "de por medio". "Habrá muchos futbolistas en todos los equipos, no en el nuestro, que tendrán la necesidad de demostrarse por lo que podrían irse a otro equipo. Lo importante es estar abierto a lo que pueda pasar y siempre pensar lo mejor para el club", añadió.

El de Buenos Aires habló del momento de Johnny Cardoso, que no termina de asentarse en el equipo: "Fue titular contra el Inter y el Barcelona, desgraciadamente tuvo ese golpe y obviamente retrocedió en su recuperación para poder ayudarnos en estos últimos partidos. Pensábamos que la mejor manera de ayudarlo es que se ponga bien por completo", explicó.

Por último, también personificó en la figura de Matteo Ruggeri, con el que habla "mucho" y le muestran imágenes de lo que creen que necesitan para que "sea mejor" y "ayude al equipo". "Creo que está evolucionando en algunas situaciones en las que tenía que hacerlo. Ojalá que siga creciendo porque necesitamos a todos", concluyó.