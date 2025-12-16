Fútbol/Copa.- El Guadalajara-Barça, retrasado por "motivos de seguridad"

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el CD Guadalajara y el FC Barcelona, que debía comenzar este martes a las 21.00 horas en el Estadio Pedro Escartín de la localidad alcarreña, ha retrasado su inicio hasta las 21.30 horas "por motivos de seguridad".

"Por motivos de seguridad, el inicio del partido entre el CD Guadalajara y el FC Barcelona se retrasará hasta las 21.30 horas", confirmó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En estos momentos, cientos de aficionados se agolpan a las puertas del Pedro Escartín, aunque el propio Guadalajara ha garantizado que en breve se abrirán las puertas.