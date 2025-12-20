Fútbol/Copa.- El Real Madrid se mete con goleada en cuartos de final

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid ha vencido este sábado por 0-4 al RCD Espanyol y se ha metido en los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola, ronda que también jugarán Costa Adeje Tenerife y FC Badalona Women gracias a sus respectivos triunfos por 1-2 ante el Sevilla FC y por 1-0 contra el Granada CF.

Con el Athletic Club ya clasificado desde la víspera por su holgado triunfo (0-3) frente al CE Europa, el turno sabatino empezó a disputarse en el Estadio Jesús Navas. Y ahí se adelantaron las locales en el minuto 9 con un bonito gol de Inma Gabarro, fruto de un eslalon por el extremo izquierdo hasta regatear a una rival y definir con un derechazo raso.

Sin embargo, Bernadette Amani igualó para el equipo tinerfeño apenas tres minutos más tarde, rematando a bocajarro un balón suelto tras un rechace al saque de un córner. Al poco de empezar la segunda mitad, el 1-2 definitivo fue obra de Cinta Rodríguez con un centro-chut que no tocaron su compañera ni una zaguera sevillista, y que entró tras botar.

Por su parte, Elena Julve abrió la 'lata' del Campo de Fútbol Les Planes en el minuto 23, pues controló un centro de Estefanía Banini por encima de la zaga rival y empujó ese 1-0 tras el mal posicionamiento de la guardameta. El Badalona supo gestionar esa ventaja pese al ahínco del Granada en los instantes finales y certificó su billete para cuartos.

Uno de los 'cocos' en esa antepenúltima ronda será el Real Madrid, que goleó en su visita a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Linda Caicedo estrenó el marcador en el 12', con un zurdazo a la escuadra desde fuera del área, e Iris Ashley hizo el 0-2 justo antes del descanso, culminando con otro disparo fuerte un contragolpe guiado por Athenea del Castillo.

La propia Del Castillo remató al poste en el 52', pero el 0-3 casi ni tardó porque lo anotó Caicedo de bella factura en el 54', un derechazo cruzado y que entró igualmente cerca de la escuadra. Y en el 56', Iris Ashley también firmó su doblete rematando en el área pequeña y a ras de suelo un centro de la omnipresente Caicedo desde la banda izquierda.

PROXIMO.- RESULTADOS Y HORARIOS DE LOS OCTAVOS DE FINAL EN LA COPA DE LA REINA.

-Viernes.

CE Europa - Athletic Club 0-3.

-Sábado.

Sevilla - Costa Adeje Tenerife 1-2.

Badalona - Granada 1-0.

Espanyol - Real Madrid 0-4.

-Domingo 21.

Deportivo de La Coruña - Real Sociedad 12.00 horas.

Madrid CFF - Eibar 12.00.

Alavés - FC Barcelona 19.00.

Alhama - Atlético de Madrid 19.00.