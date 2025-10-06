Fútbol/Copa.- La Copa del Rey ya conoce los 56 duelos de la primera eliminatoria

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Atlético Palma del Río CF-Real Betis, el CD Ciudad de Lucena-Villarreal CF o el CF Inter de Valdemoro-Getafe CF son algunos de los 56 duelos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-26, que se disputarán entre el 28 y el 30 de octubre, según el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró este lunes en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que dio a conocer los 56 emparejamientos, con la presencia de 112 equipos, entre ellos 16 de LaLiga EA Sports, y aún sin el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, participantes de la Supercopa de España.

Además, en los bombos hubo 21 equipos de LaLiga Hypermotion y de la Primera Federación, 29 de la Segunda Federación, 11 de Tercera Federación, 10 conjuntos de categoría autonómica y los cuatro semifinalistas de la Copa Federación.

Entre los duelos más destacados, se dio un Ciudad de Lucena-Villarreal, el único equipo en este sorteo que disputa Champions; el que medirá al Atlético Palma del Río, en el que milita Sergio León, con el Betis, donde el delantero se formó y jugó entre 2017 y 2019; o el Inter de Valdemoro-Getafe, con el duelo entre los hermanos Mayoral.

En el resto de enfrentamientos con equipos de 'Primera', se dará el Los Garres-Elche, el CD Toledo-Sevilla, el Orihuela-Levante, el Maracena-Valencia, el Getxo-Alavés, el Ourense-Oviedo, el Negreira-Real Sociedad, el Puerto de Vega-RC Celta, el Atlètic Sant Just-Mallorca, el Constancia-Girona, el Sant Jordi-Osasuna, el Atlétic Lleida-Espanyol y el Yuncos-Rayo Vallecano.

En el sorteo, que contó con la presencia de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, las manos inocentes fueron los futbolistas Kity Mayoral (Inter Valdemoro), Juan Agüero (CE Atlètic Lleida), Alberto García (CD Ciudad de Lucena), Sergio Benavente (Mapfre), Pedro León (Real Murcia CF), Martín Pascual (CD Mirandés) e Isi Palazón (Rayo Vallecano).

En esta primera eliminatoria, los cruces se disputarán a partido único entre el 28 y el 30 de octubre, siguiendo criterios de proximidad y jugándose siempre como locales los conjuntos de inferior categoría.

EMPAREJAMIENTOS DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY:

Getxo CD - Deportivo Alavés

SD Negreira - Real Sociedad

Puerto de Vega CF - RC Celta

Ourense CF - Real Oviedo

Caudal Deportivo - Real Sporting

Atlético Tordesillas - Burgos FC

CD Tropezón - Cultural Leonesa

Club Portugalete - Real Valladolid

Náxara CD - SD Eibar

Atlético Astorga - CD Mirandés

SD Logroñés - Real Racing Club

UD Sámano - RC Deportivo

CD Numancia - Arenas Club

UD Logroñés - SD Ponferradina

UP Langreo - Racing de Ferrol

Real Ávila - Real Avilés Industrial

UD Ourense - Pontevedra CF

Atlètic Sant Just - RCD Mallorca

CD Sant Jordi - CA Osasuna

Atlètic Lleida - RCD Espanyol

CE Constància - Girona

CD Valle de Egüés - Andorra

CD Mutilvera - Real Zaragoza

Utebo FC - SD Huesca

UD Poblense - CE Sabadell

CD Ebro - SD Tarazona

Reus FC - CE Europa

Atlético Baleares - Nàstic de Tarragona

UE Sant Andreu - CD Teruel

UD Los Garres - Elche CF

Atlético Palma del Río - Real Betis

UD Maracena - Valencia CF

CD Toledo - Sevilla FC

Orihuela CF - Levante UD

Ciudad de Lucena - Villarreal CF

CD Roda - Granada CF

CD Cieza - Córdoba CF

Estepona FS - Málaga CF

Lorca Deportiva - UD Almería

UCAM Murcia - Cádiz CF

CA Antoniano - CD Castellón

FC La Unión Atlético - AD Ceuta

Torrent CF - Juventud de Torremolinos

Salerm Cosmetics Puente Genil - FC Cartagena

Real Jaén - CD Eldense

Real Murcia - Antequera CF

Inter de Valdemoro - Getafe CF

CD Yuncos - Rayo Vallecano

CD Azuaga - CD Leganés

UD San Fernando - Albacete Balompié

CD Extremadura - UD Las Palmas

CDA Navalcarnero - AD Mérida

Rayo Majadahonda - CF Talavera

CD Quintanar del Rey - UD Ibiza

RCD Alcalá - CD Tenerife

CD Guadalajara - CD Cacereño