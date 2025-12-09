Fútbol/Copa.- López (Talavera): "Venimos de una racha mala, pero trataremos de hacer el máximo daño al Real Madrid"

LAS ROZAS (MADRID), 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El defensa del CF Talavera Álvaro López aseguró que era "una ilusión muy grande" poder cruzarse con el Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey MAPFRE y, aunque admitió que tampoco están en su mejor momento para tratar de dar la sorpresa, tratarán de hacerle "el máximo daño posible".

"La verdad es que cuando he abierto el papel no me lo terminaba de creer. He dicho 'joder, ya es casualidad que ya saque la primera la del Talavera'. Es una ilusión muy grande y poder enfrentarnos a uno de los cuatro equipos de la Supercopa o de Primera División ya era una alegría inmensa", señaló López a los medios tras el sorteo copero.

El central recalcó que el Real Madrid "es uno de los mejores equipos del mundo" y no hizo mucho caso a su mal momento tras perder con el RC Celta. "Nosotros tampoco estamos para hablar porque llevamos una racha en Liga un poco dolorosa, pero al final la Copa está para disfrutarla, para competir al máximo como cualquier otro partido e intentaremos hacerle el máximo daño posible", subrayó.

Además, no renuncia a dar la campanada. "Si no, no jugaría al fútbol. Yo juego cada partido para intentar ganarlo, aunque va a ser complicadísimo, pero ¿por qué no?", admitió López, que reconoció que al que "más ilusión" le hace enfrentarse en el campo es al delantero francés Kylian Mbappé. "Pero no sé si la palabra es ilusión o...", aclaró con una sonrisa. "Pero sí, la verdad que enfrentarte a todos esos jugadores, sea quien sea, ya para nosotros es un privilegio y hay que disfrutarlo", sentenció.

"Ya me han escrito los compañeros diciéndome que me querían y digo que ahora es por interés", prosiguió con una sonrisa tras la euforia en el vestuario. "Estamos todos supercontentos porque venimos de una racha mala en Liga y creo que la Copa al final es un día para despejar la cabeza y para disputar otra competición. Ojalá hagamos un buen partido y se lo pongamos difícil", deseó el central, que también espera que le toque "algo" del Guadalajara, donde tiene "varios amigos" y al que emparejó con el FC Barcelona en el sorteo.