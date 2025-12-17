Fútbol/Copa.- (Previa) Athletic, Betis y Getafe no quieren sustos en la Copa

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Athletic Club visita este jueves al Ourense CF (19.00 horas) en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un duelo en el que los leones buscarán avanzar sin sobresaltos en su competición fetiche, mismo objetivo que tendrá el Real Betis en su eliminatoria ante el Real Murcia en el Estadio Enrique Roca (21.00 horas), y el Getafe, que tendrá el encuentro más exigente en El Plantío ante el Burgos (19.00 horas).

El Athletic Club, campeón hace dos ediciones y el segundo equipo con más entorchados, debuta en la Copa del Rey ante el Ourense CF. Los rojiblancos son uno de los equipos que mayor respeto e importancia han dado a la competición copera a lo largo de su historia, y en tierras gallegas buscarán no sufrir para colarse en los octavos de final, una ronda a la que no faltan desde el curso 2017-18. Eso sí, la temporada pasada necesitaron de la tanda de penaltis para eliminar al Logroñés.

Y ponérselo al menos difícil es el principal objetivo del Ourense CF, que marcha 14º en el Grupo 1 de Primera RFEF, liga que comparte con el filial rojiblanco, al que empató (0-0) en la primera jornada. Será un día grande en la ciudad de Ourense, ya que reciben a un 24 veces campeón de la competición y un histórico del fútbol español. Sin embargo, la previa del choque viene marcada por el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jacome, que denominó al Athletic Club como la 'pedrea' del sorteo, así como catalogar la filosofía de los leones como xenófoba.

En lo deportivo, los pupilos de Ernesto Valverde llegan al duelo después de caer en Liga ante el RC Celta (2-0), y en una dinámica muy negativa lejos de San Mamés, donde sólo han ganado uno de los 10 últimos partidos --ocho derrotas y un empate--. Mejor momento atraviesan los locales que, pese a no ganar ninguno de sus dos últimos partidos, no pierden en casa desde octubre y ya saben lo que es eliminar a dos equipos de LaLiga EA Sports, el Real Oviedo (4-2) y el Girona (2-1).

En el Enrique Roca, el Real Murcia recibirá a otro de los grandes del fútbol español, el Real Betis. El equipo verdiblanco, campeón en la edición de 2022, quiere estar entre los 16 equipos que entrarán en el sorteo del 7 de enero y para ello tendrá que doblegar a un Real Murcia que llega a la eliminatoria en el mejor momento de su temporada y que en las dos rondas anteriores de la competición fue verdugo de equipos andaluces --Antequera y Cádiz--.

El conjunto dirigido por Adrián Colunga está sexto en el Grupo 2 de Primera RFEF y a solo dos puntos de los puestos de 'playoffs'. Además, a pesar de caer en casa en la última jornada ante el Sabadell (0-1), ha ganado seis de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, entre las que se encuentra el triunfo ante el Real Betis B (1-2). Un duelo que supondrá la quinta visita de los andaluces a la ciudad en el siglo XXI, siendo la victoria local en el año 2009 --2-0 en Segunda División-- el último precedente.

Por su parte, el Real Betis llega a la eliminatoria con la confianza que le aporta el mantenerse aun invicto a domicilio en lo que se lleva disputado de temporada. Los de Manuel Pellegrini, que empataron el pasado lunes en Liga en Vallecas (0-0), alargan su racha hasta los 13 partidos. Además, los hispalenses no caen en una eliminatoria copera ante un equipo de la tercera categoría del fútbol español desde la temporada 2001-02, ante el Ceuta (4-1).

Por último, Getafe y Burgos se ven las caras en El Plantío en la única eliminatoria entre un equipo de Primera y otro de Segunda División. No lo tendrán fácil los de José Bordalás, que ya sufrieron en la ronda anterior ante el Navalcarnero, ante el que llegaron a ir perdiendo 2-0, necesitando de la prórroga para llevarse el partido. Además, los azulones están inmersos en un bache de resultados, cayendo en cuatro de sus últimos seis partidos, incluidos los dos últimos ante Villarreal (2-0) y Espanyol (0-1).

Y enfrente tendrán a uno de los mejores equipos de LaLiga Hypermotion, el Burgos. Los de Luis Ramis se encuentran en posición de 'playoffs' de ascenso a LaLiga EA Sports, y llegan al duelo copero después de ganar en uno de los campos más complicados de la categoría, el UD Almería Stadium (1-2), un triunfo con el pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas en Liga. Eso sí, si quieren estar en los octavos de final deberán mejorar sus prestaciones como local, donde encadenan dos derrotas y tres partidos sin ganar.

--HORARIOS DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY:

-Jueves 18 de diciembre.

Ourense CF - Athletic Club 19.00 horas.

Burgos - Getafe 19.00 horas.

Real Murcia - Real Betis 21.00 horas.