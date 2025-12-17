Fútbol/Copa.- Xabi Alonso: "El objetivo está cumplido, pero hay que ser más maduros"

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, defendió este miércoles que el objetivo de "pasar" a octavos de final de la Copa del Rey "está cumplido", por lo que está "satisfecho" y "contento", aunque deben "ser más maduros", y cree que el susto final, con el CF Talavera de la Reina a un solo gol de llevar la eliminatoria a la prórroga son "cosas que pasan" en este torneo. "Han sido estas cosas que pasan en la Copa. Nos ha pasado a nosotros, también he visto que ha pasado a otros equipos. Incluso después ya con el 1-3, que ha sido importante ese gol, hemos concedido esa falta, ese 2-3, y han apretado, el Talavera se ha venido arriba, y la gente también", analizó el técnico en la rueda de prensa posterior al triunfo por 2-3 frente al conjunto de Primera RFEF en El Prado. El Real Madrid controló "bien" la primera parte, pero no marcar el 0-3 antes dejó "el partido abierto hasta el final". "El tercer gol ha sido clave, muy importante, y por eso ha sido titular y lo hemos mantenido en el campo", dijo sobre el delantero francés Kylian Mbappé. "Estamos con el objetivo cumplido y a ver el siguiente. El objetivo era pasar, eso ya lo hemos hecho y por eso sí que me voy satisfecho y me voy contento", aseguró. "Nos falta un poco de continuidad y ser más constantes en el rendimiento durante los partidos, no pensar que no puede pasar nada. Hay que ser más maduros", reconoció. Y se marcó el siguiente paso para cerrar el 2025. "Ahora tenemos el único objetivo, Sevilla. Necesitamos los tres puntos con buenas sensaciones. Tenemos ese objetivo y luego pararemos para seguir mejorando todo lo que tenemos que mejorar", prosiguió. El técnico vasco elogió el partido de los dos canteranos que hoy jugaron en El Prado, David Jiménez y Jorge Cestero. "(Jiménez) Ha centrado en la primera parte en varias ocasiones, en la segunda ha jugado un poco más por dentro, compitiendo bien. Y Jorge es un proyecto de jugador muy bonito que tenemos en el Castilla, está mejorando este año", comentó. "Ha estado muy activo, muy vivo, con mucho cambio de ritmo, vertical en espacios reducidos con aceleración, no se le ha notado la inactividad y le tengo que felicitar porque lo ha hecho bien", comentó sobre Endrick. Finalmente, Alonso alabó la "competitividad" del Talavera. "Me lo esperaba. Para ellos es un partido muy especial, para la gente también. El ambiente ha sido muy, muy bueno. El Talavera ha jugado con mucho orgullo. Les felicito también porque han sido un rival de nivel, nos lo ha puesto complicado", concluyó.