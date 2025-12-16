Fútbol/Copa.- Xabi Alonso: "No soy el mismo que llegó en junio"

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, defendió este martes que no es "el mismo que llegó en junio" al banquillo madridista y cree que "a los jugadores les pasará lo mismo", porque no son "una foto fija", al mismo tiempo que advirtió que deben preparar el partido de Copa del Rey ante el CF Talavera de la Reina "con la profesionalidad, la seriedad y la actitud necesaria".

"La Copa es una competición especial porque da la oportunidad de enfrentarte a equipos que normalmente... Es la primera vez que el Talavera se enfrenta al Real Madrid, pero también es una competición en la que se dan grandes sorpresas y vamos con la misma preparación de cara al partido de mañana. Ojalá pues cumplamos el objetivo en Talavera, estamos preparados", expresó el técnico en la previa del partido de este miércoles (21.00) frente al CF Talavera de la Reina.

Alonso avisó que "son días en los que hay que preparar el partido tácticamente, físicamente, pero mentalmente también, porque son condiciones un poco diferentes a las que solemos jugar y hay que prepararlo con la profesionalidad, la seriedad y la actitud necesaria, va a ser fundamental", expuso.

"Es un partido que mentalmente te tienes que preparar porque son situaciones un poco diferentes, en el fútbol puede haber sorpresas y no queremos ningún tipo de sorpresa, queremos ser fiables y mañana sacaremos el equipo competitivo para poder pasar", aseguró.

Aunque el tolosarra no quiso dar "demasiadas pistas al rival" con el once titular, sí avanzó que Endrick entra en la convocatoria. "Nos quedan primero Talavera, luego Sevilla, contamos con todos los jugadores que tenemos y queremos empezar por mañana y 'Bobby', por supuesto, tiene opciones", dijo.

"Nosotros desde dentro siempre hemos peleado por los mismos objetivos. Sabemos que hay momentos buenos, momentos no tan buenos y que la unidad es fundamental. Y las relaciones se van desarrollando y nos vamos conociendo mejor. El foco está en lo que viene en los cuatro próximos días, en acabar bien antes del parón, pero siempre con ambición y con la exigencia de mejorar, queremos darle continuidad y construirlo para que sea mejor tanto en el vestuario, como en el campo, en el juego", agregó sobre la plantilla.

Y no quiso adelantar si Kylian Mabppé, a tres dianas de los 59 goles en año natural de Cristiano Ronaldo, será de la partida en El Prado. "Siempre hemos estado pensando en el partido, en las mejores posibilidades. Mantenemos muy buena comunicación, estamos en esto juntos. La comunicación es fluida, es confianza, constante, respeto, de ambición, de querer mejorar y la situación es la misma", comentó.

Alonso también elogió al canterano Víctor Valdepeñas, que debutó en Vitoria. "Fue muy buena noticia, porque fue el primer debut esta temporada. Pero históricamente, yo lo he visto y lo he vivido, muchos jugadores han estado en el momento y lugar oportunos, han sabido aprovechar la oportunidad. No tengo guiones, porque al final es el campo el que te da y el que te quita. Me alegré mucho por él, le felicité porque nos ayudó a poder ganar y de cara a futuro creo que va a haber más oportunidades", adelantó.

"Rodrygo ha sido muy buena noticia en los dos últimos partidos, no solo por los goles, sino por el rol que está jugando como cuarto centrocampista, tercer delantero, esas posiciones intermedias, un poco indetectables por su movilidad, por su calidad. Nos está dando equilibrio defensivo también, que es muy importante. Y luego si además se completa con los goles", dijo sobre el paulista.

Y Alonso confesó que "no es el mismo" que el que llegó en junio. "En esencia sí, pero no soy el mismo en cosas que he aprendido, en cosas que he tenido que ajustar de mí mismo a la hora de conocer, de adaptarme y supongo que a los jugadores les pasará lo mismo, con el tipo de entrenamiento, las decisiones, cómo queremos jugar, también va habiendo un desarrollo, no somos fotos fijas, sino que vamos evolucionando y lo interesante es que sea para bien y no para mal", reflexionó.

"De todo, como entrenador, como gestor, vas aprendiendo de lo que va bien, de lo que no va tan bien, de lo que puedes mejorar, de lo que tienes que ajustar, de lo que todavía me gustaría poder hacer mejor. Estamos en ello, los jugadores también están en ello y todos queremos. Si somos mejor equipo en marzo que ahora, será buena noticia, y si somos mejores a final de temporada, todavía mejor", añadió.