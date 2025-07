Fútbol/Eurocopa: Alemania cae contra Suecia y se va por el lado de España en los cruces de la Eurocopa

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección de Alemania perdió (4-1) contra Suecia este sábado y alimentó sus dudas en la Eurocopa Femenina 2025, en el duelo de la tercera y última jornada por el primer y segundo puesto del Grupo C. El combinado alemán fue finalmente segundo y entra en el hipotético camino de España hacia la final, como posible rival en semifinales, por la parte baja del cuadro. El primer puesto se lo quedó una Suecia superior, aunque los cruces de cuartos de final con el Grupo D, el de la muerte con Inglaterra, Francia y Países Bajos, no parecen sencillos ninguno. Alemania vivió un espejismo de diez minutos en el inicio del encuentro en el Letzigrund Stadion de Zúrich, con una versión sobresaliente y el 0-1 de Jule Brand. Sin embargo, el 1-1 casi inmediato de Stina Blackstenius hundió a las alemanas. La caída de la ocho veces campeona de Europa fue sonora, con un 3-1 al descanso, y la expulsión de Carlotta Wamser en el penalti que convirtió Fridolina Rolfö. Con una menos, Alemania trató de sacar orgullo y en parte frenó la tormenta, pero Suecia aún aumentó la renta en el minuto 80 por medio de Lina Hurtig. En el otro encuentro del Grupo C, sin nada en juego, Natalia Padilla, Ewa Pajor y Martyna Wiankowska dieron a Polonia, debutante en el torneo, su primera victoria en una Eurocopa, a costa de una Dinamarca también eliminada (3-2).