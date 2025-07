Fútbol/Eurocopa.- Christian Wück: "Las jugadoras ya saben lo que les espera"

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El seleccionador alemán femenino, Christian Wück, expresó este martes que sus jugadoras "ya saben lo que les espera" ante España en la semifinal de la EURO 2025, que se está disputando en Suiza, y destacó que "lo más importante" será la frescura mental después del esfuerzo frente a Francia en cuartos de final. "Fue importante usar el tiempo para recuperar, pero aún no hemos terminado, también podemos usar el día de hoy y el mediodía de mañana para recuperarnos mentalmente. No solo hay que tener la energía para luchar, sino que también hay que tenerla para recuperarse mentalmente", dijo el técnico en rueda de prensa. El seleccionador celebró que sus jugadoras se hayan podido "entrenar correctamente" en los días entre los cuartos de final y la semifinal, pero ahora toca cambiar de enfoque "en muy poco tiempo". "Creo que lo más importante para nosotros es recuperar mentalmente, que volvamos a estar mentalmente en el partido", comentó tras el esfuerzo ante Francia en cuartos. Ahora, el equipo germano ya está centrado completamente en el duelo de este miércoles frente a España (21.00), con el billete a la final en juego. "Las jugadoras ya saben lo que les espera. Saben las soluciones que hemos encontrado para ellas en el campo y cómo queremos usarlo. Espero que estemos 100% preparados mentalmente para el partido", analizó. "Cada jugadora tiene un buen sentido de lo que necesita cada jugadora. Necesitaban un poco de tranquilidad o un par de buenas palabras o un poco de distracción, para que esté al 100% en el día del partido. Nos hemos reunido internamente y hemos dicho que todos estamos aquí porque somos fuertes", destacó. Y sobre España y su estilo, Wück cree que las de Montse Tomé monopolizarán el control del balón. "Tenemos que esperar los momentos adecuados para hacer nuestro juego. Esos momentos se van a dar, y luego tenemos que hacer lo mismo en ataque, como contra Francia", expresó. "Tenemos que ver si queremos cambiar algo en la táctica. Habrá cambios", avanzó el entrenador. Además, Wück no pudo confirmar si Sarai Linder podrá llegar al encuentro por su lesión en el tobillo. "No puedo decir si llegará hasta el final". "Quiero que entremos en las peleas, que intentemos activamente conquistar el balón, encontrar soluciones juntas, presionar", agregó. Y puso de ejemplo a Suecia o España como modelo defensivo. "Esos son los equipos con los que queremos compararnos. Si consideramos nuestro estilo como un poco más defensivo, puedo vivir muy bien con eso", señaló.