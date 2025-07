Fútbol/Eurocopa: Crónica del Inglaterra - Italia, 2-1

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección inglesa de fútbol ha vencido este martes por 2-1 a la de Italia en la primera semifinal de la Eurocopa Femenina, que se está disputando en Suiza, gracias a un empate de Michelle Agyemang en el tiempo de alargue y también tras un penalti polémico en el desenlace de la prórroga, aprovechado por Chloe Kelly en su propio rechace. En el Stade de Genève, los primeros diez minutos fueron de estudio mutuo hasta que Lauren James remató con el exterior de su bota derecha un centro lateral, pero sin problemas para la guardameta Laura Giuliani. En el 20, Inglaterra tuvo otra ocasión aún más clara con un derechazo de Alessia Russo a la media vuelta en el área rival, pero desviado. Sin avisos anteriores para Hannah Hampton, el equipo italiano halló premio en su primer tiro a puerta. Superada la media hora de partido, Sofia Cantore cabalgó por la banda derecha, hizo una pared con Arianna Caruso y centró al corazón del área inglesa, donde Lucy Bronze tocó el balón; Barbara Bonansea lo amortiguó y voleó de zurda a bocajarro. Pese al gol encajado, las 'Lionesses' reaccionaron con un centro de Ella Toone que despejó la defensa 'azzurra' y luego con otro remate de James que Giuliani repelió con su estirada. Pero aparte de eso y de un centro-chut de Keira Walsh, al conjunto entrenado por Sarina Wiegman le faltaba fluidez delante de una zaga bien colocada y concentrada. Para cambiar la dinámica, Inglaterra reemplazó a James por Beth Mead en su línea ofensiva y empezó a dar frutos. La primera advertencia fue una volea de Alex Greenwood que salió bastante por encima del travesaño y luego un cabezazo también alto de Lauren Hemp, más liberada respecto a la primera mitad del encuentro gracias a la movilidad de Mead. De hecho, la propia Hemp tuvo una ocasión peligrosa en el minuto 51 tras un centro a media altura que llegó al segundo palo y donde la '11' inglesa había esquivado el marcaje de Elisabetta Oliviero, pero sin la suficiente puntería para marcar. La respuesta inmediata fue una carrera de Cantore por el costado derecho y que culminó con un disparo centrado. La 'Azzurra' se replegaba con precisión y Walsh intentó por partida doble batir a Giuliani, al igual que Greenwood en otro buen remate, pero estas dos últimas oportunidades quedaron anuladas por un fuera de fondo previo. Las pupilas de Andrea Soncin optaron sin descaro por usar como arma el contragolpe, si bien Caruso se precipitó en una vaselina lejana. Otro susto de Inglaterra para la portería de Giuliani fue un córner que cabeceó Bronze en el segundo palo, dirigiendo la pelota hacia el primero y donde Lucia Di Guglielmo despejó también de cabeza debajo del larguero. Frente al asedio de las 'Lionesses', las italianas rascaron un saque de esquina que cerca estuvo de significar el 0-2 en el minuto 86. Michela Cambiaghi lo remató con su pie diestro a un palmo del suelo y la guardameta inglesa no atrapó el balón; otra mujer de refresco, Emma Severini, a bocajarro envió su remate del rechace al pecho de la misma portera. En los siete minutos de prolongación, la fe inglesa continuó y la recompensa fue el 1-1 de Michelle Agyemang, de nuevo salvadora. Si la joven delantera del Arsenal ya había igualado la eliminatoria de cuartos de final ante Suecia de forma agónica, aquí repitió cazando un balón suelto por un rechace flojo de Giuliani tras un centro de Hemp con la zurda a banda cambiada; Agyemang controló ese rechace y ejecutó rápidamente un derechazo que pasó por entre las piernas de dos rivales. Cuando el tiro entró en el arco de Italia, faltaban algo menos de dos minutos para la conclusión. La 'flor' de Wiegman atacaba de nuevo y sus pupilas forzaron así una prórroga en la que comenzaron impetuosas, como demostró un centro de Toone que no remató Beever-Jones por poquísimo y posteriormente un disparo de Kelly sin toda la rosca necesaria. En el 108', Giuliani impidió el gol 'olímpico' de Kelly y en el 117' estuvo Agyemang aún más cerca del 2-1 después de ganar el esprint a Cecilia Salvai y haciendo una vaselina sobre la portera, que se estrelló en el larguero. Acto seguido, en un forcejeo aparentemente mutuo entre Severini y Mead dentro del área italiana, la árbitra interpretó penalti. Pese a las múltiples protestas 'azzurri', la colegiada croata Ivana Martincic no cambió su decisión ni consultó al VAR. Con su singular modo de tirar los penaltis, Kelly lanzó a media altura y Giuliani lo adivinó, pero la propia Kelly corrió a tiempo para empujar a gol el 2-1, ya sí definitivo, siendo incluso más rápida que su compañera Toone. Un último centro bombeado le quedó a Italia para buscar un 2-2 que jamás llegó. El 'catenaccio' finalmente no valió a las transalpinas para avanzar a la final, mientras que Inglaterra repetirá presencia en la cita por el título después de su corona lograda en 2022; su siguiente adversario saldrá este miércoles de la semifinal Alemania-España. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: INGLATERRA, 2 - ITALIA, 1 (0-1, al descanso). --ALINEACIONES. INGLATERRA: Hampton; Bronze, Williamson (Agyemang, min. 85), Morgan, Greenwood (Carter, min. 120+1); Toone, Walsh (Clinton, min. 106), Stanway (Kelly, min. 77); James (Mead, min. 46), Russo (Beever-Jones, min. 85) y Hemp. ITALIA: Giuliani; Oliviero, Lenzini (Piga, min. 89), Salvai, Linari, Di Guglielmo; Cantore (Cambiaghi, min. 73), Caruso, Giugliano (Greggi, min. 89), Bonansea (Severini, min. 73); y Girelli (Piemonte, min. 64). --GOLES: 0-1, min. 33: Bonansea. 1-1, min. 90+6: Agyemang. 2-1, min. 119: Kelly. --ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO). Amonestó con tarjeta amarilla a Morgan (min. 90+2) y Mead (min. 120+4) por parte de Inglaterra, y a Giuliani (min. 74), Linari (min. 88) y Cambiaghi (min 90+2) en Italia. --ESTADIO: Stade de Genève, 26.539 espectadores.