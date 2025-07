Fútbol/Eurocopa: Inglaterra se mantiene con vida por penales ante Suecia

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección inglesa de fútbol se clasificó este jueves para las semifinales de la Eurocopa Femenina, que se disputa en Suiza, gracias a su triunfo por penales (2-3) tras el 2-2 de la prórroga contra el combinado de Suecia, que malgastó dos goles de ventaja en el tiempo reglamentario y luego dos opciones de vencer en la tanda. En el Estadio Letzigrund de Zúrich, las suecas tardaron un par de minutos en adelantarse. Kosovare Asllani presionó una salida de balón de las inglesas desde atrás, Filippa Angeldahl robó y pasó para Blackstenius, que desde la corona del área cedió la pelota rasa a la propia Asllani; y ésta la domó para marcar con un derechazo fuerte a ras de suelo. La respuesta de Inglaterra fue un zurdazo de Lauren Hemp, a la salida de un córner, que cogió efecto y se estrelló en el travesaño antes de irse fuera. Con dominio territorial, Suecia sufría poco y aumentó su ventaja en el minuto 25 después de un pase filtrado de Julia Zigiotti Olme al hueco para que Stina Blackstenius le ganase la espalda a Jessica Carter. La delantera del Arsenal FC cabalgó rauda por la banda derecha, pisó área e hizo el 2-0 con un derechazo cruzado por abajo. Las 'Lionesses' andaban desorientadas, fueron incapaces de crear peligro en la primera mitad y en el tiempo de descuento vieron cerca el 3-0, pero su portera Hannah Hampton desvió de modo providencial un zurdazo de Fridolina Rolfö. Tras el descanso, el equipo inglés mostró más ímpetu, pero en el 55' tuvo un susto con un pase medido de Asllani al desmarque de Blackstenius y su zurdazo también se topó con una Hampton bien colocada. La insistencia de Lauren James no daba frutos para una Inglaterra que hasta el minuto 70 no hizo cambios, si bien fueron tres de golpe y revolucionaron el partido. Ya con Michelle Agyemang sobre el campo, las 'Lionesses' lograron el 2-1 gracias a la aportación de otra mujer de refresco, Chloe Kelly, que en el 79' centró desde la banda izquierda a pie cambiado y en el segundo palo, a la espalda de una central, Lucy Bronze cabeceó a gol. Y solo dos minutos más tarde, otra internada de Kelly por la izquierda obtuvo premio. La '18' inglesa envió otro centro al corazón del área sueca, Beth Mead tocó el balón con su cabeza al alimón con una adversaria y el balón quedó a placer de que Agyemang anotase a bocajarro el 2-2. Aunque Madelen Janogy tuvo una buena oportunidad en los instantes finales, su potente disparo con la zurda fue repelido por la guardameta de las 'Lionesses'. En el tiempo de prolongación, Alessia Russo erró un tiro franco en el área contraria y acto seguido Kelly estrelló en el larguero un intento de gol 'olímpico'. El partido necesitó entonces una prórroga donde ya hubo nervios y cansancio, con Suecia llevando la iniciativa sin ideas y con las pupilas de Sarina Wiegman tapando bien cualquier espacio dañino. El empate persistió y la victoria se tuvo que adjudicar por penales en una tanda de muchísimos fallos. La portera sueca, Jennifer Falk, detuvo los disparos de James, Mead y Greenwood antes de tener ella misma en sus botas el quinto lanzamiento de su selección; sin embargo, mandó su tiro a las nubes y la tanda continuó, todavía si cabe con más errores. Falk enmendó la situación parando el de Grace Clinton, pero no acertó Sofia Jakobsson en su penalti inmediatamente posterior. La enésima vida que tenía Inglaterra cuajó en gol con su séptimo penalti, transformado por Lucy Bronze, y que significó el billete para semifinales en cuanto Smilla Holmberg también envió por encima del travesaño el séptimo tiro sueco.