Fútbol/Eurocopa. Noelle Maritz: "Aitana Bonmatí es una jugadora extraordinaria, es un desafío defenderla"

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La futbolista de la selección de Suiza Noelle Maritz expresó este jueves que el equipo está "listo" para "hacer un buen equipo y ganar" a España en los cuartos de final de la EURO 2025, un combinado de Montse Tomé en el que destacó a Aitana Bonmatí, "una jugadora extraordinaria", por lo que "es un desafío defenderla". "Estamos superemocionadas por jugar el partido. Sabemos que va a ser un partido complicado, pero también conocemos muy bien nuestras cualidades. Hemos tenido reuniones en los últimos días para elaborar un plan de juego, estamos listas para implementar ese plan, hacer un buen partido y ganar", expresó la jugadora en la previa del partido ante España de este viernes (21.00). Maritz dijo que no miran "demasiado hacia atrás" para preparar este partido, después de encajar 17 goles en contra en los últimos tres enfrentamientos frente a España. "Nuestro objetivo es vivir el presente. Las últimas semanas y los últimos partidos han mostrado que cada vez estamos más unidas", advirtió. "Somos un gran equipo. Tenemos muy buena mentalidad de equipo. Nos sentimos muy cómodas en el equipo, se respira una energía muy positiva que hemos podido acumular en los últimos partidos. No todo ha sido perfecto, pero hemos sabido hacer frente a los retos con los que nos hemos ido encontrando. Confiamos en nosotras, creemos en nosotras", agregó. Y es que el ambiente en Suiza es "indescriptible" y "positivo". "Estamos acostumbradas a ello en nuestros clubes, pero jugar en un estadio tan grande, delante de tantísima gente, es superespecial y la verdad es que podemos vivir esa energía de los seguidores. Vivir esta experiencia con todos los seguidores es fantástico. Además, mañana nos darán muchísima energía cuando entremos al estadio. Y esa energía, la percibimos", dijo. Finalmente, se centró en la importancia de Aitana Bonmatí en el sistema de la campeona del mundo. "Me parece una jugadora fantástica, extraordinaria, independientemente si juega con el Barca o España. Es decisiva, tiene una calidad increíble, es un desafío defenderla, intentaremos pararla y ponerle las cosas difíciles", concluyó.