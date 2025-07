Fútbol/Eurocopa.- Pia Sundhage: “No ganaremos a España si no tenemos suerte”

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - La seleccionadora suiza de fútbol femenino, Pia Sundhage, ha comentado este jueves que sin suerte no podrán ganar a España en los cuartos de final de esta Eurocopa de Suiza, si bien cree que esa fortuna deberán buscarla y aprovechar su velocidad en las ocasiones ofensivas que puedan tener ante las vigentes campeonas mundiales. "No ganaremos a España si no tenemos suerte, pero la suerte también se merece y también se busca. Sí, la suerte es importante, es importante tenerla", aseguró la seleccionadora sueca, de 65 años, en la previa del duelo de cuartos entre Suiza y España. Para Sundhage, este duelo es "el más importante" por varias cosas. "Diría que este es el mayor partido o el más importante, y lo digo porque vamos a jugar contra las campeonas del mundo en unos cuartos de final y en casa. Creo que es el momento con mayúsculas", opinó. Además, destacó tres conceptos: 'campeonas', 'España' y 'cuartos de final'. "Hay tres palabras. Son campeonas, sólo esa palabra ya lo dice todo. Y después está España, todo el mundo habla de cómo está jugando España y hay jugadoras muy buenas. Y después cuartos de final. Creo que esas tres cosas juntas hacen que haya que aprovechar el momento", manifestó. "Es un momento muy especial y os prometo algo, será difícil, pero os prometo que lo vamos a intentar, no una a una, sino juntas. Y si funciona esa unidad de las jugadoras, tenemos posibilidades. Y lo más importante es que lo haremos lo mejor que podamos", manifestó Sundhage, que sabe que tiene un 'coco' enfrente que superar para mantener vivo el sueño de ganar 'su' Eurocopa. Sobre cómo prevé que jugará España, opinó que lo más probable es que mantengan la posesión. "Entonces, bueno, como jugadora quieres jugar, pero la cuestión es ser pacientes y estar juntas, estar unidas. Esa sensación de unidad, no importa si es atrás, en medio o delante, las jugadoras tienen que estar conectadas", pidió. "Por otro lado, saben que tenemos velocidad y seguramente habrá contraataques, pero si el pase es preciso, tenemos jugadoras rápidas. Y cuando creamos oportunidades, tenemos que aprovechar esa velocidad. Además, bueno, jugando donde jugaremos mañana, pues eso podría ser la guinda del pastel a la hora de marcar goles", añadió. Y puso énfasis en "aprovechar la oportunidad". "La presión viene ahora de dentro. Hemos estado entrenando hace un rato y decíamos que esto es mucho mejor que hace un par de semanas. Y creo que en parte es porque hemos podido gestionar la presión, porque efectivamente ha habido mucha", reconoció. Así que espera que la afición les dé alas y motivación. "Si ves un partido con 1000 personas o con 35.000 es muy distinto, por supuesto", comentó sobre el ambiente en la grada y los estadios elegidos. "Y creo que el fútbol femenino se lo merece. Es algo especial y creo que es importante. Para antes, pero también para después porque durante el partido, estás jugando, estás metida en el partido, pero antes y después significa mucho tener esos seguidores", añadió. "Hemos intentado compartir historias porque de eso va la vida, incluso en nuestra burbuja aquí, y hemos hablado de cosas que han ocurrido en el pasado. Hay historias que nos gustaría que se repitieran, así que compartir historias nos hace estar juntas y además nos aporta energía y nos hace verlo posible", comentó sobre el recuerdo del triunfo de Suiza sobre España (0-1), en fase de grupos, en el Mundial masculino de Sudáfrica 2010 que conquistó el equipo español.