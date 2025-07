Fútbol/Eurocopa: previa del Inglaterra-Italia

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección femenina de Inglaterra se enfrenta a la de Italia este martes (21.00 horas) en la primera semifinal de la Eurocopa 2025, que se está disputando en Suiza, un duelo que medirá el hambre y la ambición de la vigente campeona continental, que es más peligrosa después de estar en el filo en cuartos de final, ante un competitivo combinado transalpino que está a un solo paso de pisar una final por primera vez desde 1997. El torneo en Suiza se va agotando y afronta ya su semana decisiva. Y será la primera semifinal entre Inglaterra e Italia el duelo en el que se reparta el primer billete a la deseada final en St. Jakob-Park de Basilea. Sobre el papel, el equipo entrenado por Sarina Wiegman es favorito, como vigentes campeonas y por la calidad de sus futbolistas. Sin embargo, el rendimiento de 'The Lionesses' ha generado dudas, por esa derrota en su debut en el torneo frente a Francia (2-1) y por el apretado encuentro de cuartos de final ante Suecia, en el que necesitó los penaltis para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. Y es que Inglaterra se vio en el filo del precipicio cuando se vio 2-0 abajo en el minuto 79, hasta que en dos minutos empató el encuentro y después celebró victoriosa la agonía de los once metros. Así, la vigente campeona llega bajo presión y con la necesidad y la urgencia de demostrar que su ambición y hambre por la final y la opción de revalidar el título sigue siendo real. Pero, además de la experiencia de la plantilla, el talismán en el banquillo que representa Wiegman también pesa. Si vencen, sería la tercera final consecutiva de una Eurocopa para la entrenadora, tras las de 2017, con Países Bajos, y 2022, y la quinta en general entre 2017 y 2025, ya que estuvo en las finales de los Mundiales de 2019, con el combinado neerlandés, y 2023. En el terreno deportivo, Inglaterra necesita la mejor versión de Lauren James, desaparecida ante Suecia, un duelo en el que se apoyó en el oficio de Chloe Kelly y el joven talento Michelle Agyemang, ambas como revulsivos desde el banquillo. La capitana Leah Williamson podría ser baja por lesión, por lo que Wiegman debe darle una vuelta al once. Enfrente estará Italia, que ya ha hecho realidad su sueño de volver a competir con las mejores selecciones del continente, y ahora vuelve a pelear por una final de la EURO 28 años después. Sin hacer demasiado ruido y dando pequeños pasos, el equipo entrenado por Andrea Soncin quiere soñar aún más en grande, pero debe seguir con su progresión, después de eliminar (1-2) a Noruega en cuartos de final. Y vencieron a las escandinavas en el último instante, completando la capitana Cristiana Girelli un doblete, convertida a sus 35 años en el faro de esta selección. La atacante de la Juventus es la luz en la zona ofensiva de un equipo que se protege muy bien con un centro del campo muy ordenado y un bloque compacto, con mucha disciplina defensiva y con mucha confianza en su plan: recuperar y lanzar rápidamente a futbolistas como Sofia Cantore o Arianna Caruso. Aunque en Italia son conscientes de que son el tapado de lo que resta del torneo, con España, la campeona del mundo; Inglaterra, la campeona de Europa; y Alemania, la selección más laureada (8) en Europa como favoritas. "Estoy de acuerdo con quienes nos ven como tapadas. Pero el fútbol se decide en el campo, no sobre el papel. Estaremos listas para darlo todo. Y cuando Italia lo da todo, siempre es más difícil para los demás", dijo en la previa Girelli. El último precedente entre Inglaterra e Italia fue un amistoso en febrero del año pasado que se saldó con una contundente goleada por 1-5 para las 'Leonas'. Sin embargo, el último enfrentamiento directo entre ambas selecciones en una Eurocopa se lo llevó por 1-2 el combinado transalpino en la fase de grupos de 2009. Ahora, las de Soncin tienen el reto de ganar a un equipo inglés que solo ha perdido las finales de los Mundiales de 2019 y 2023 en partidos eliminatorios desde 2017. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: INGLATERRA: Hampton; Bronze, Morgan, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo y Hemp. ITALIA: Giuliani; Oliviero, Di Guglielmo, Salvai, Linari, Bonansea; Caruso, Giugliano, Severini; Cantore y Girelli. --ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO). --ESTADIO: Stade de Genève (Ginebra). --HORA: 21.00/Teledeporte.