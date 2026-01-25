Futbolista argentino Foyth sufre grave lesión y se perderá la Copa del Mundo

BUENOS AIRES, 25 ene (Reuters) - El defensor de la selección argentina de fútbol Juan Foyth se perderá la Copa del Mundo 2026 debido a una grave lesión del tendón de Aquiles izquierdo, informó el domingo su club, el Villarreal español.

Foyth, que fue campeón del mundo en 2022 en Qatar y forma parte de las convocatorias habituales del DT Lionel Scaloni, sufrió la lesión el sábado en un partido ante Real Madrid y debió dejar el terreno de juego a los 24 minutos.

"Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del Villarreal CF, se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles", dijo el club en un comunicado en su sitio de Internet.

Por la gravedad de la lesión, el futbolista argentino de 28 años no podrá estar en el Mundial, que se jugará durante junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo a reportes de la prensa local.

"El club dará a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse. Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!", indicó el equipo español.

(Reporte de Ramiro Scandolo; Editado por Eliana Raszewski)