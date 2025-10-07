Futbolista brasileño Everton Ribeiro es diagnosticado de cáncer

El internacional brasileño Everton Ribeiro, mediocampista del Bahia, fue diagnosticado de cáncer de tiroides, informó el futbolista en redes sociales en medio de una oleada de mensajes de apoyo.

Ribeiro, de 36 años, jugó con la selección de Brasil el Mundial de Qatar 2022 y en esta temporada del Brasileirão suma dos goles y tres asistencias en 24 partidos con el club de la ciudad de Salvador (noreste).

"Toda la fuerza y energía positiva", publicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) este martes, después de que el jugador anunciara que pasó por el quirófano el lunes.

"Gracias por siempre honrar la camiseta de la Seleção", agregó la institución en Instagram.

En un mensaje dirigido a la afición, Ribeiro informó que fue diagnosticado hace un mes, aunque se ha mantenido en acción y el domingo pasado alineó con el Bahia en un triunfo 1-0 sobre el Flamengo.

"Todo salió bien (en la cirugía), gracias a Dios. Estoy en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes", expresó en un post con una foto de sus hijos y su esposa frente al Cristo Redentor de Río. "Estoy seguro de que vamos a ganar esta batalla juntos".

Varios clubes del fútbol brasileño expresaron solidaridad.

"Everton, hoy el rojo y el negro no son los colores que defiendes, pero para siempre te van a acompañar y a proteger", publicó el Flamengo, equipo con el que ganó dos veces la Copa Libertadores, que le deseó pronta recuperación.

