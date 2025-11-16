Futbolista brasileño Oscar sale del hospital tras problemas cardíacos

El mediocampista brasileño Oscar abandonó el domingo el hospital en el que llevaba cinco días ingresado por alteraciones cardíacas, anunció su club actual, Sao Paulo.

El martes, el jugador de 34 años se desmayó durante exámenes médicos de rutina realizados por el equipo, siendo trasladado a un centro de salud. Allí se le diagnosticó un síncope vasovagal, que ocurre por una súbita caída de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, lo que reduce el flujo sanguíneo que llega al cerebro.

Varios reportes de prensa local alertaron sobre un posible retiro forzado debido a este diagnóstico, pero su club se limitó a afirmar el domingo en un comunicado que Oscar había estado "clínicamente estable durante todo el periodo de ingreso", y que seguirá "un programa médico de reposo en los próximos días".

Exjugador del Chelsea inglés y 48 veces internacional con la selección de Brasil, con la que anotó 12 goles, Oscar regresó esta temporada al Sao Paulo, equipo en el que estuvo en las categorías base.

Venía de jugar en el Shanghai Port de China, con el que fue dos veces campeón de liga.

Sumó dos goles y cuatro asistencias en 12 partidos en el Campeonato Paulista en el primer semestre del año.

Todo cambió en el segundo semestre, con sucesivas lesiones que le han limitado a solo seis compromisos en el Brasileirão.

Disputó su último partido en julio, una victoria 2-0 del Sao Paulo ante el Corinthians. Fue titular, pero apenas disputó 16 minutos, pues debió abandonar la cancha al fracturarse tres vértebras lumbares.

Volvió a ser convocado en octubre, sin minutos, antes de volver a la enfermería por una lesión muscular en el gemelo izquierdo.

Con Brasil, Oscar jugó el Mundial de 2014 en casa. Había ganado un año antes la Copa Confederaciones.

lg/cyj/ag