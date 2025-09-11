Futbolista de Las Palmas volverá a jugar tras superar una recaída de cáncer

Kirian Rodríguez, centrocampista de Las Palmas, actualmente en la segunda división española, recibió el alta médica para volver a jugar al fútbol tras tratarse de una recaída de un cáncer, anunció este jueves el propio futbolista en una rueda de prensa.

"Comunicarles que tengo el alta médica, no estoy curado, porque un paciente oncológico necesita cinco años para lo que se llama la curación, de ahí la recaída porque yo no estaba curado del todo", declaró el tinerfeño, de 28 años, que superó hace dos años un linfoma de Hodgkin.

"Pero sí tengo el alta, tengo el alta competitiva, entonces eso me permite volver a mi día a día, de verdad, a mi normalidad, a entrenar, a poder pegar alguna patada a un compañeros y que ellos me la peguen a mí y a poder mirar al míster mal cuando no me meta en las convocatorias", prosiguió Rodríguez.

El mediocentro, que reveló a principios de febrero su recaída, tuvo que parar otros seis meses para pasar por otro tratamiento de quimioterapia y luchar contra la enfermedad.

