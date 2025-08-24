Futbolista ecuatoriano Marcos Olmedo muere en un accidente de tránsito

El volante ecuatoriano Marcos Olmedo, jugador del Mushuc Runa y ex Liga de Quito y Aucas, murió este domingo en un accidente de carretera en el noroeste de su país.

Olmedo, de 26 años, falleció al chocar el vehículo que conducía contra otro en una carretera de la provincia costera de Esmeraldas. Al parecer, se quedó dormido y perdió el control, según varios medios de comunicación.

"Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, Marcos Olmedo", indicó el Mushuc Runa, donde militaba desde mitad de este año.

El automóvil que iba al mando del jugador impactó a gran velocidad y de manera frontal al invadir el carril contrario, de acuerdo con un video del servicio estatal de emergencias ECU911. El siniestro dejó otros dos muertos.

Olmedo estuvo en el banquillo de Mushuc Runa en el partido que perdió 2-1 ante Macará el sábado por el campeonato nacional.

El centrocampista se separó en 2023 de Liga de Quito antes de que lograra el título de la Copa Sudamericana. Jugó para otros equipos ecuatorianos como Aucas, con el que disputó la Sudamericana de 2020 y 2021.