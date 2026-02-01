Futbolista francés causa baja del América de tras denunciar problema de racismo

El delantero francés Allan Saint-Maximin causó baja del club América este sábado en el torneo Clausura mexicano, un día después de denunciar racismo contra sus hijos en este país.

"Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin", publicó el América en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Este sábado, el América venció 2-0 al Necaxa por la cuarta fecha del Clausura. Saint-Maximin no fue incluido en la convocatoria para este partido jugado en el estadio Ciudad de los Deportes, en la capital.

El viernes, Saint-Maximin publicó en su perfil de Instagram un mensaje donde reveló que sus hijos habían sufrido actos discriminatorios que no estaba dispuesto a tolerar.

En los minutos previos al partido ante el Necaxa, los once jugadores titulares del América salieron a la cancha con un mensaje de respaldo a Saint-Maximin en una manta: "No al racismo".

Saint-Maximin publicó esa imagen de sus ahora excompañeros con el mensaje: "Gracias por todo, club América, los quiero a todos".

Saint-Maximin, de 28 años, llegó a México en agosto pasado como refuerzo de las Águilas a partir del torneo Apertura 2025, en medio de un jubiloso recibimiento.

El atacante francés jugó 16 partidos de liga para el América y marcó tres goles. Su contrato tenía vigencia hasta junio de 2027.