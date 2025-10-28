Futbolista togolés que se rompió el cuello espera volver a jugar
El futbolista togolés Samuel Asamoah, del club chino Guangxi Pingguo, espera volver a jugar en unos meses tras haberse roto el cuello durante un partido al chocar con una valla publicitaria, una lesión que le hizo temer quedar paralizado de por vida, indicaron sus...
1 minuto de lectura
El futbolista togolés Samuel Asamoah, del club chino Guangxi Pingguo, espera volver a jugar en unos meses tras haberse roto el cuello durante un partido al chocar con una valla publicitaria, una lesión que le hizo temer con quedar paralizado de por vida, indicaron su club y un familiar a la AFP este martes.
Asamoah, centrocampista de 31 años que ha jugado en seis ocasiones con la selección de Togo según la web de estadísticas Transfermarkt.com, se golpeó brutalmente en la cabeza al chocar con un panel a escasos metros de la línea de fondo el 5 de octubre, durante un partido de la segunda división china.
Mientras buscaba proteger un balón, Asamoah recibió en la espalda un golpe de un adversario, que llegaba lanzado en plena carrera.
El club, basándose en el diagnóstico médico, informó de fracturas en diferentes vértebras cervicales, de un bloqueo vertebral y de una compresión nerviosa. El equipo chino mencionó el riesgo de una paraplejia severa y de graves consecuencias para su carrera.
Pero pese a las extremas preocupaciones iniciales, el jugador ha vuelto a andar, y en un vídeo publicado en redes sociales y transmitido a la AFP por el club se le ve caminando sin problemas en una tienda de frutas.
"Sigo agradeciendo a Dios por el regalo que me ha hecho", con un collarín.
"Está bien" y "se recupera", declaró a la AFP un familiar del jugador, asegurando que podría "jugar normalmente en dos meses".
Su club es más prudente y planea un regreso dentro de "tres a seis meses", según un representante de la formación que ha preferido guardar el anonimato.
"Actualmente realiza un trabajo básico de recuperación de fuerza", informó esta fuente.
