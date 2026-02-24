Futbolista turco salva a una gaviota tras realizarle un masaje cardíaco

Un futbolista amateur turco salvó la vida de una gaviota al realizarle un masaje cardíaco luego de que el animal recibiera un balonazo durante un partido, una acción cuyo video se ha viralizado en las redes sociales.

El incidente se produjo cuando la gaviota, que volaba a baja altura, recibió el impacto de la pelota luego de que el portero del Istanbul Yurdum Spor realizara un despeje, confirmó el martes a la AFP Fatih Büyük, responsable deportivo de este club amateur estambulita.

El capitán del equipo, Gani Çatan, se precipitó entonces hacia el animal, que quedó inmóvil en medio del terreno de juego, para practicarle un masaje cardíaco, presionando rítmicamente su caja torácica, animado por sus compañeros y también por sus rivales.

"Lo primero que se me pasó por la cabeza fue hacerle un masaje cardíaco, porque no podía respirar. Así que me la jugué", declaró Çatan a la agencia de prensa oficial Anadolu, precisando que no tiene ninguna formación en primeros auxilios.

Cuando el ave recuperó el aliento, fue evacuada del campo por el personal médico, que se ocupó de su ala dañada, indicó Fatih Büyük.

El equipo de Gani Çatan perdió el partido, pero "es algo maravilloso haber contribuido a salvar una vida; eso era más importante", declaró el improvisado socorrista a la agencia Anadolu.