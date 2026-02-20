Futbolistas de Guadalajara son la base de selección mexicana para partido de preparación rumbo a Mundial

CIUDAD DE MÉXICO, 19 feb - La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dio a conocer el jueves la convocatoria de la selección para un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 con el llamado de siete jugadores del Guadalajara, el club más popular del país y actual líder invicto del torneo Clausura local.

El portero Raúl Rangel, los zagueros Richard Ledezma y Diego Campillo, el mediocampista Brian Gutiérrez, además de los delanteros Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando "Hormiga" González, son los jugadores de las "Chivas" de Guadalajara convocados por el técnico Javier "Vasco" Aguirre.

La selección mexicana enfrentará el 25 de febrero a Islandia en el estadio La Corregidora de Querétaro, en el centro de México, en un partido que le servirá a Aguirre para ver a jugadores de la liga local con el objetivo de terminar de definir su convocatoria final para la Copa del Mundo.

En el Mundial, México, que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, quedó instalado en el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y con el ganador de una repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. Y jugará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio.

A continuación, la lista de 21 jugadores convocados publicada el jueves por la Federación Mexicana de Fútbol:

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Richard Ledezma y Diego Campillo (Guadalajara), Jesús Garza (Tigres UANL), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Everardo López y Jesús Gallardo (Toluca).

Medios: Erik Lira y Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez (América), Denzell García (Bravos Ciudad Juárez), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Delanteros: Efraín Álvarez y Roberto Alvarado (Guadalajara), Guillermo Martínez (Pumas UNAM), Armando González (Guadalajara). (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)